Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Slovenya\'da 3\'ncü oldu

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Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Slovenya'da 30 ülke bin 454 sporcunun katıldığı Uluslararası Apolon Open Cup Turnuvası'ndan 3'ncülükle döndü.

Slovenya'nın Maribor kentinde 6'ncısı yapılan Uluslararası Apolon Open Cup Turnuvası tamamlandı. 10-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen turnuva sonucunda Denizli Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı, takım halinde Uluslararası Apolon Open Cup 3'ncüsü oldu. 30 ülkeden bin 454 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada Denizli Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı sporcusu Tanem Aksoy 40 kilogram U16, Aybüke Ecrin Güneş 57 kilogram U14, Kuzey Demir +66 kilogram U14, Yağmur Özüpak 40 kilogram U14, Buse Su Günay +63 kilogram U14 ve Havva Öykü Karlıoğlu +57 kilogram U12'de mücadele etti. Turnuvada Türkiye'den Denizli Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı 3'ncü olurken 1'nci takım İsrail'den, 2'nci takım ise Slovenya'dan oldu. - DENİZLİ