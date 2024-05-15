Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Slovenya'da 3'ncü oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Slovenya'da 3'ncü oldu

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Slovenya\'da 3\'ncü oldu

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, Slovenya'da düzenlenen Uluslararası Apolon Open Cup Turnuvası'nda takım halinde 3'ncülük elde etti. Turnuvaya 30 ülkeden bin 454 sporcu katıldı.

15.05.2024 13:41  Güncelleme: 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Slovenya'da 30 ülke bin 454 sporcunun katıldığı Uluslararası Apolon Open Cup Turnuvası'ndan 3'ncülükle döndü.

Slovenya'nın Maribor kentinde 6'ncısı yapılan Uluslararası Apolon Open Cup Turnuvası tamamlandı. 10-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen turnuva sonucunda Denizli Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı, takım halinde Uluslararası Apolon Open Cup 3'ncüsü oldu. 30 ülkeden bin 454 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada Denizli Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı sporcusu Tanem Aksoy 40 kilogram U16, Aybüke Ecrin Güneş 57 kilogram U14, Kuzey Demir +66 kilogram U14, Yağmur Özüpak 40 kilogram U14, Buse Su Günay +63 kilogram U14 ve Havva Öykü Karlıoğlu +57 kilogram U12'de mücadele etti. Turnuvada Türkiye'den Denizli Büyükşehir Belediyesi Judo Takımı 3'ncü olurken 1'nci takım İsrail'den, 2'nci takım ise Slovenya'dan oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Slovenya'da 3'ncü oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 İstanbul’da metro durağı çıkışında bomba alarmı İstanbul'da metro durağı çıkışında bomba alarmı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:02:24. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Slovenya'da 3'ncü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement