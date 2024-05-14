Denizli Büyükşehir Belediyespor, Yüzme, Atletizm ve Kuraş Branşlarında Başarı Kazandı

Spor

Denizli Büyükşehir Belediyespor, hafta sonu gerçekleştirilen yüzme, atletizm ve kuraş branşlarında düzenlenen müsabakalarda birçok derece ve şampiyonluk kazanarak bir kez daha Denizli'yi başarıyla temsil etti.

Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları katıldıkları müsabakalarda birçok derece ve şampiyonluk kazanarak başarılarına yenilerini ekledi. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı, 10-12 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakaları'nda 11 Yaş Kızlar 4X50 m. karışık stil, 11 Yaş Kızlar 4X100 m. serbest stil, 11 Yaş Karma 4X50 m. karışık stil, 11 Yaş Karma 4X100 m. serbest stil ve 11 Yaş Erkekler 4X100 m. serbest stil kategorilerinde altın madalya almaya hak kazandı. Emir Aras Tekdemir 100 m. kelebek stil, Recep Erdem Bıçaklı 400 m. serbest stil, 200 m. sırtüstü stil ve 200 m. karışık stil ve Azra Selin Sert 100 m. ve 200 m. kurbağalama stilde aldıkları derecelerle altın madalyanın sahibi oldu. Öte yandan Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Marmaris'te düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası Dünya Gençler Avrupa Gençler Comen Cup ve European Aquatics Ows Cup Leg-3 Milli Takım Seçme Yarışlarına katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Deniz Kılınç ise 14 Yaş Erkekler 5000 m. yarışında Türkiye 3'üncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Alkışlar gençlere

Antalya'da düzenlenen U-16/ U-18 Atletizm Türkiye Şampiyonası Seçme Müsabakalarında Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı sporcusu Arda Bakırhan da U-16 Erkekler üç adım atlama branşında 12.02'lik derecesiyle Ege Bölge 1'incisi olarak şampiyon olmaya hak kazandı. 11-12 Mayıs tarihleri arasında Çankırı'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Denizli Büyükşehir Belediyespor 26 ilden 247 sporcunun katıldığı organizasyonda da birçok başarıya imza attı. Sporculardan Dilan Çam kadınlar 48 Kg'da Türkiye 1'incisi, Ceylin Bayur kadınlar 87 Kg'da Türkiye 2'ncisi, Hasibe Sultan Kaplan kadınlar +87 Kg'da Türkiye 3'üncüsü olarak şampiyonada Denizli'yi başarı ile temsil etti. Dilan Çam ve Ceylin Bayur aldıkları sonuçlarla Avrupa Şampiyonası'nda Denizli'yi ve Türkiye'yi temsil edecek.

"Gençlerle gurur duyuyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, aldıkları derecelerle kendilerini mutlu eden tüm genç sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Başkan Çavuşoğlu, "Bizlere bu gururu yaşatan sporcularımıza ve antrenörlerimize teşekkür ediyor başarılarının daim olmasını diliyorum. Gençlerle gurur duyuyoruz. Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ