Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı Balkan Şampiyonası\'nda başarılı

Spor

Makedonya'da yapılan Len Cup 1. Balkan Şampiyonası'nda Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu İbrahim Burhan, 3750 metre ve 4x1250 metre bayrak yarışında balkan şampiyonu oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Azra Selin Sert de bir ikincilik ve dördüncülükle dönerek Denizli ve Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı'ndan toplam 5 sporcu Balkan Şampiyonası'nda Denizli ve Türkiye'yi temsil etmenin heyecanını yaşadı. Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı Sporcuları İbrahim Burhan, Emine Doğa Aktaş, Azra Selin Sert, Berru Burhan ve Recep Bıçaklı ile antrenörler Çiğdem Ekmekçi ve Yusuf Başer 26-28 Ağustos 2024 tarihleri arasında Kuzey Makedonya'nın Ohlid kentinde yapılanLen Cup 1. Balkan Şampiyonası'nda mücadele etti. Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcularından İbrahim Burhan; 13 Yaş Erkekler 3750 m. yarışında Balkan Şampiyonu ve bayrak takım içinde yer aldığı 4x1250 m. yarışında da Balkan Şampiyonu oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Azra Selin Sert de, 11 yaş kategorisinde bayrak takımı içinde yer aldığı 4x625 m. bayrak yarışında Balkan 2'ncisi ve 1250 m. mesafe yarışında Balkan 4'üncüsü olmaya hak kazanarak Denizli ve Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Başkan Çavuşoğlu'ndan tebrik mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, şampiyonada Denizli ve Türkiye'yi temsil etme gururu yaşayan ve şampiyonluklar ve derecelerle dönen Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcu ve antrenörleri tebrik ederek başarıların devamını diledi. - DENİZLİ