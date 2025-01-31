Denizli'de Badminton Gençler Grup Müsabakaları - Son Dakika
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Spor

Denizli'de Badminton Gençler Grup Müsabakaları

Denizli\'de Badminton Gençler Grup Müsabakaları

Badminton Gençler Grup Müsabakaları, 4-6 Şubat 2025'te Denizli'de gerçekleştirilecek.

31.01.2025 12:41
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Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen okul sporları yarışlarında Badminton Gençler Grup müsabakaları Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmalarında heyecan devam ediyor. 2024-2025 Okul Sporları Faaliyet Takviminde yer alan Badminton Gençler Grup Müsabakaları, Denizli'nin ev sahipliğinde 4-6 Şubat 2025 tarihleri arasında Hasan Güngör Spor Salonu'nda yapılacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği müsabakalarda, 12 farklı ilden 14 kız, 15 erkek toplam 29 takımdan 154 sporcu mücadele edecek. Türkiye Şampiyonası bileti için sahaya çıkacak takımlar Hasan Güngör Spor Salonunda ter dökecek. Organizasyona ev sahipliği yapacak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde hazırlıklar sürerken İl Müdürü Ömer İlman, yarışmalara katılacak tüm sporculara ve antrenörlere başarılar diledi. Yarışmaların teknik toplantısı 3 Şubat 2025 Pazartesi günü Pamukkale Yurdu Sosyal Tesisleri'nde yapılacak. Şampiyona açılış seremonisi 4 Şubat 2025 Salı günü tüm sporcuların katılımıyla Hasan Güngör Spor Salonunda gerçekleşecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli'de Badminton Gençler Grup Müsabakaları - Son Dakika

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