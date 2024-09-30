Denizli\'de Çamlık Bulvarı Yayalar İçin Trafiğe Kapandı

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İnsan odaklı şehir anlayışı ile daha yaşanabilir, yürüyen bir kent tasarlayarak sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi amaçlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çamlık Bulvarı'nı ikinci kez trafiğe kapattı. Uygulamayı çok seven Denizliler yine bulvara akın ederek sevdikleriyle gönüllerince bir gün geçirdi.

Sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda farkındalık oluşturan Avrupa Hareketlilik Haftası final kutlamalarında Çamlık Bulvarı'nı araç trafiğine kapatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nce (UKOME) alınan karar gereği geçtiğimiz pazar günü de caddeyi sadece yayaların kullanımına açtı. Vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine Ekim ayı sonuna kadar Çamlık Bulvarı'nın Mimarlar Sokak ile Çamlık Parkı girişi arası 09.00-19.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacağı açıklanmıştı. Karar, Denizlililer tarafından memnuniyetle karşılanırken, vatandaşlar hafta sonu da sevdikleriyle birlikte Çamlık Bulvarı'na akın etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi de trafiğe kapatılan caddede çeşitli etkinlikler düzenleyerek vatandaşların keyifli anlarına ortak oldu.

Başkan Çavuşoğlu, Denizlilileri yalnız bırakmadı

Çamlık Bulvarı'na akın eden vatandaşlar Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği müzik dinletileri, boyama etkinlikleri Denizli Bilim Merkezi atölyeleri ile güzel vakit geçirdi. Bulvarda yaptıkları yürüyüşün yanında masa tenisi ve basketbol oynayarak hareketli bir gün geçiren Denizlililer, kendilerini yalnız bırakmayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile de sohbet etti, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bulvarın yayalaştırılması nedeniyle Başkan Çavuşoğlu'na memnuniyetlerini bildiren vatandaşlar uygulama için bir kez daha teşekkür etti

Ekim ayı sonuna kadar Pazar günleri trafiğe kapatılacak

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), vatandaşların yoğun isteği üzerine Çamlık Bulvarı'nın Mimarlar Sokak ile Çamlık Parkı girişi arasını Ekim ayı sonuna kadar pazar günleri 09.00-19.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatacak. - DENİZLİ