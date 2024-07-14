Denizli'de düzenlenen Türkiye Masterler Atletizm Pist Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden Serkan Şengil, madalyalara doymuyor - Son Dakika
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Denizli'de düzenlenen Türkiye Masterler Atletizm Pist Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden Serkan Şengil, madalyalara doymuyor

Denizli\'de düzenlenen Türkiye Masterler Atletizm Pist Şampiyonası\'nda Aydın\'ı temsil eden Serkan Şengil, madalyalara doymuyor

Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapan 51 yaşındaki Serkan Şengil, Denizli'de düzenlenen Türkiye Masterler Atletizm Pist Şampiyonası'nda Aydın'ı başarıyla temsil ederek 2 altın ve 2 gümüş madalya kazandı. Şengil, 100 metrede Türkiye ikinciliği, 200 metrede Türkiye ikinciliği, Uzun Atlama ve 3 Adım Atlamada Türkiye Şampiyonluğu elde etti. Başarılarıyla Aydın'ı gururlandıran Şengil, desteklerini esirgemeyen ailesine, antrenörlerine ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kulübüne teşekkür etti.

14.07.2024 11:35
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Denizli'de düzenlenen Türkiye Masterler Atletizm Pist Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden başarılı atlet Serkan Şengil, madalyalara doymuyor. Başarıları atlet Denizli'den şampiyonluklarla geri dönerek Aydın'ı gururlandırdı.

Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapan 51 yaşındaki Serkan Şengil, çok sevdiği atletizmde elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şampiyonalarda Aydın'ı başarılı bir şekilde temsil eden başarılı atleti adeta madalyalara doymuyor. Son olarak Denizli'de gerçekleştirilen Türkiye Masterler Atletizm Pist Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden Şengil, şampiyonadan başarılarla döndü. Başarıları ile Aydın'ı gururlandıran Şengil, 50 yaş kategorisinde 13,92 saniye ile 100 metrede Türkiye ikinciliği, 29,44 saniye ile 200 metrede Türkiye ikinciliği, 4,58 metre ile Uzun Atlama ve 9,44 metre ile 3 Adım Atlamada Türkiye Şampiyonluğu elde etti. Şampiyonayı 2 altın ve 2 gümüş madalya ile tamamlayan başarılı atlet, Aydın'ı gururlandırdı.

Elde ettiği başarılar ile Türk Bayrağı'nı dalgalandırmanın onurunu yaşadığını ifade eden Şengil; "Elde ettiğim başarılar ile al bayrağımızı kürsüde temsil etmenin onurunu yaşadım. Her zaman yanımda olan eşim ve aileme, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu'na, antrenman programlarını ayarlayan Musa Yörük hocamıza, Zahid Yılmaz hocamıza, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kulübüme teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Denizli'de düzenlenen Türkiye Masterler Atletizm Pist Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden Serkan Şengil, madalyalara doymuyor - Son Dakika
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