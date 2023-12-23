Denizli\'de Gençler İçin Futbol Turnuvası

Denizli Emniyet Müdürlüğü, gençlerin mahalle bilincini güçlendirmek ve sporu tabana yaymak amacıyla düzenleyeceği futbol turnuvasında kuralar çekildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, gençlerin toplumsal bağlarını güçlendirme ve mahalle kültürünü canlandırma amacıyla "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvası düzenliyor. Sporu tabana yaymayı, gençler arasında spor bilincini artırmayı ve mahallelerdeki huzur ile güven ortamını geliştirmeyi amaçlayan projende kura çekimi Denizli Polisevi'nde gerçekleşti. Kura çekimine mahalle muhtarları takım başkanı, beden eğitimi öğretmenleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinin teknik direktör ve her takımda görevli komiserlerden oluşan heyetler katıldı. İlk olarak müsabakaların işleyişi, turnuva boyunca uyulması gereken önemli hususlar, yönetmelik ve sporcuların kullanacağı malzemeler anlatıldı. Ardından gerçekleşen kura çekimi sonucuna göre 50 mahalle takımı 8 grupta mücadele edecek. Gruplardan çıkmayı başaran takımlar yarı final ve final müsabakası oynayacak. - DENİZLİ