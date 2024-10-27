Denizli'de İlk Cumhuriyet Koşusu Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Denizli'de İlk Cumhuriyet Koşusu Coşkuyla Gerçekleştirildi

Denizli\'de İlk Cumhuriyet Koşusu Coşkuyla Gerçekleştirildi

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Koşusu, binlerce katılımcının coşkuyla katılımıyla başarıyla tamamlandı. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Cumhuriyet'in önemini vurguladı.

27.10.2024 13:02  Güncelleme: 13:04
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Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez bu yıl gerçekleştirilen Cumhuriyet Koşusu büyük bir katılım ve coşkuyla yapıldı. Denizlililerin yoğun ilgi gösterdiği Halk Koşusu'nda binler Cumhuriyet için ter döktü.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından farklı yaş gruplarına özel kategorilerde ilk kez bu yıl düzenlenen Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'ndan başlayan koşuya Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada ilk kez gerçekleştirdikleri Cumhuriyet Koşusu'na katılan hemşehrilerine teşekkür etti. Cumhuriyet'in kazanımlarını anlatan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Cumhuriyet, bizi biz yapan, bizleri saygın bir birey haline getiren, kula kulluğa son veren ve özgür bir vatan ile bizi geleceğe taşıyandır. Cumhuriyet; kadın, genç, aydınlık ve yokluktan çıkıp kutlu bir geleceğe yürümek demektir. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Delikliçınar Meydanı bayram yerine döndü

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun koşuya start vermesiyle binlerce koşucu, Demokrasi Meydanı'ndan başlayan ve yaklaşık 3 kilometre süren parkuru Delikliçınar Meydanı'nda noktaladı. Başkan Çavuşoğlu ve beraberindeki protokol üyelerinin de katıldığı Cumhuriyet Koşusu'na her yaştan vatandaş ilgi gösterirken büyük bir heyecan ve coşkuyla koşunun sona erdiği Delikliçınar Meydanı adeta bayram yerine döndü. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun minik bir konser sürprizi ile adeta festival havasına dönen etkinlikte binlerce vatandaş Türk bayrağı eşliğinde çalan marş ve şarkılara eşlik etti. Koşunun tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve protokol üyeleri 12 ayrı dalda düzenlenen koşuda dereceye girenlere madalya ve ödüllerini takdim etti. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Etkinlik, denizli, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli'de İlk Cumhuriyet Koşusu Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika

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