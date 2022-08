Pamukkale'de ayak tenisi turnuvası başlıyor

Denizli'de, Pamukkale Belediyesinin organizatörlüğünde, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos Zafer Kupası Ayak Tenisi Turnuvası düzenlenecek. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, turnuvaya tüm gençleri davet ederek, turnuva sonunda dereceye giren takımların Türkiye Kupası'nda ilimizi temsil edeceğini belirtti.

Son yıllarda spor alanında atılım gerçekleştiren Pamukkale Belediyesi, gençleri spora teşvik etmek adına sporun her branşına destek vermeyi sürdürüyor. Ülkemizde yeni spor branşlarından olan ayak tenisine Pamukkale Belediyesi ilk günden bu yana destek veriyor. Denizli'de ilk defa, 2021 yılında Pamukkale Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvalarla adını duyuran ayak tenisi, son zamanların popüler spor branşları arasına girmeyi başardı.

Pamukkale Belediyesinin desteği sürüyor

Pamukkale Belediyesi, bu yıl da 30 Ağustos Zafer Kupası Ayak Tenisi Turnuvası ile ayak tenisine desteğini sürdürecek. 28-29 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan turnuvaya başvurulara son gün 27 Ağustos 2022 olarak belirlendi. Katılacak her sporcunun 18 yaş ve üzeri olması gerektiği turnuvaya başvurular belediye telefonu üzerinden yapılacak ve her takım 3 as, 1 yedek olmak üzere 4 sporcudan oluşabilecek. Pamukkale Belediyesi'nin organizatörlüğünde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Ayak Tenisi Turnuvası sonunda dereceye giren takımlar, Ayak Tenisi Türkiye Kupası'nda Denizli'yi temsil etme hakkına kavuşacak.

"Gençlerimizin sporla ilgilenmesi önemli"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, sporun ve sporcunun değerini bilerek hareket ettiklerini ifade ederek, "Gençlerimizin spora yönlendirilmesine her zaman destek vereceğiz" dedi. Belediye Başkanı Avni Örki, "Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz 30 Ağustos Zafer Kupası Ayak Tenisi Turnuvası hem ilçemiz hem de ilimiz açısından önemli. İki gün sürecek turnuva sonunda, dereceye giren takımlarımız Türkiye Kupası'nda ilimizi temsil etme hakkına sahip olacaklar. Gençlerimizin sporla ilgilenmesi önemli. Eğitim hayatının bir parçası olarak gördüğümüz spor, gençlerimizi olumsuz alışkanlardan uzak durmalarına destek oluyor. Bu bilinçle, spora ve sporcuya desteklerimizi sürdüreceğiz. 30 Ağustos Zafer Kupası Ayak Tenisi Turnuvası'na katılacak takımlarımıza da şimdiden başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ