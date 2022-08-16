Pamukkaleli halterci Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Pamukkaleli halterci Avrupa üçüncüsü oldu

16.08.2022 11:13
Pamukkaleli halterci Avrupa üçüncüsü oldu

Denizli'de, Pamukkale Belediyespor'un halter branşında müjdeli haber geldi.

Denizli'de, Pamukkale Belediyespor'un halter branşında müjdeli haber geldi. Polonya'da yapılan U15 ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda 3 bronz madalya kazanarak, Avrupa 3'sü olarak ülkemize döndü.

Pamukkale Belediyespor Kulübü aktif branşlarında başarılı dereceler elde etmeye devam ediyor. Pamukkale Belediyesi sporcularından Ali Osman Çınlar, halter branşında başarılara imza atmayı sürdürüyor. Çınlar, geçtiğimiz Mart ayında 45 ilden 625 kadın ve erkek sporcunun katıldığı Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 17 rakibiyle mücadele ederek 102 kilogram sıkletinde koparmada 100, silkmede de 120 kilogram ile toplamda 220 kilogram kaldırarak, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanmıştı. Ardından, Bartın'da düzenlenen Yıldızlar Halter Türkiye Şampiyonasında Pamukkale Belediyespor sporcusu Ali Osman Çınlar, 102 kg'da çıktığı yarışmada, koparmada 97 kg, silkmede 124 kg, toplamda 221 kg. kaldırarak Türkiye ikincisi olmuştu. Pamukkaleli sporcu son olarak, U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda ülkemizi ve ilimizi temsil etmek üzere Polonya'ya gitti.

Ali Osman Çınlar, Polonya'da ki şampiyonada 102 sikletinde yarışarak, koparmada 112 kg, silkmede 141 kg, toplamda 253 kg kaldırdı. Avrupa 3. olarak, ülkeye dönen Çınlar, koparmada 3., silkmede 3., genel toplamda 3. olarak, 3 bronz madalyanın sahibi oldu. - DENİZLİ

YORUMLAR
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Otomobil alev alev yandı Otomobil alev alev yandı
Kaynak: İHA

Pamukkale, Polonya, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pamukkaleli halterci Avrupa üçüncüsü oldu - Son Dakika

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