Denizli'de Sportif Sazan Balığı Yarışması Heyecanı - Son Dakika
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Denizli'de Sportif Sazan Balığı Yarışması Heyecanı

Denizli\'de Sportif Sazan Balığı Yarışması Heyecanı

Denizli'de düzenlenen Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışmaları, katılımcılar arasında keyifli anlara sahne oldu. 33 balığın yakalandığı yarışmada, elde edilen balıkların tümü suya geri bırakıldı.

16.09.2024 14:55  Güncelleme: 14:56
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'de düzenlenen Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışmaları, farklı kategorilerde verilen mücadeleyle keyifli anlara sahne oldu.

Denizli Amatör Sportif Olta Balıkçıları ve Su Ürünlerini Koruma Derneği tarafından 10 - 15 Eylül 2024 tarihleri arasında Gökpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı'nda düzenlenen Sportif Sazan Balığı Yakalama Yarışması sona erdi. Değişik illerden 15 takımın katıldığı yarışmada istenilen büyüklükte balıklar yakalanamamış olsa da son ana kadar mücadele vardı. Yarışmanın son gününde yakalanan 9 adet balık sonrasında toplamda yakalanan 33 balık ile yarışma son buldu. Yakalanan tüm sazan balıkları, dikkatlice ölçümleri yapılarak suya tekrar bırakıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım'ın da katıldığı ödül töreninde konuşan DENOLDER Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Delibaş, sürdürülebilirlik vurgusu yaparak; "Yarışmada yakalanan balıkların büyüklüğü, yarışmaya katılan sporcular tarafından hoş karşılanmasa da son ana kadar bir heyecan ve mücadele vardı. Öldürmekten ziyade yaşatmayı hedef alıyoruz. Değişik illerden şehrimize misafir olarak gelen yarışmacılarımızın birçoğunun yanında eşleri ve çocukları da vardı" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli'de Sportif Sazan Balığı Yarışması Heyecanı - Son Dakika

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