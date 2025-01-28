Denizli'de Türk Devletleri Yüzme Yarışları - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Denizli'de Türk Devletleri Yüzme Yarışları

Denizli\'de Türk Devletleri Yüzme Yarışları

323 sporcunun katıldığı yarışlar Denizli'de gerçekleşti, dereceye girenlere ödüller verildi.

28.01.2025 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin ev sahipliğinde 25-26 Ocak 2025 tarihleri arasında Türk Devletleri Teşkilatı Yüzme yarışları düzenlendi. PAÜ Yüzme Havuzunda yapılan yarışmalara 323 sporcu katılım sağladı. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara ödül takdimi yapıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerin katılımları ile "Herkes İçin Yüzme" Projesi kapsamında düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Yüzme Yarışları hafta sonu Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Yüzme Havuzunda gerçekleşti. 10 ilden 323 sporcunun katıldığı yarışlar heyecanlı anlara sahne oldu. 10 ayrı kategoride yapılan yarışlar Cumartesi günü sabah saatlerinde start aldı. Her yaştan katılımın olduğu yarışlarda sporcular 30 dakika boyunca kulaç attı. Yarışlarda en iyi dereceyi yapan sporcular düzenlenen ödül töreninde ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'dan aldı.

Yarışlarda dereceye giren sporcular 22-23 Şubat tarihlerinde Konya'da yapılacak Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı. Finallerde de başarılı olan sporcular Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi ülkelerin başarılı sporcularıyla birlikte Azerbaycan'da yapılacak uluslararası finallerde buluşacak.

Üst üste ikinci defa Türk Devletleri Teşkilatı Yüzme Grup Yarışmalarına Denizli olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, sporun birleştirici gücüyle Türk Devletleri arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı geliştirmenin amaçlandığını belirtti. Bu tür organizasyonların, gençlerimizin yeteneklerini sergileyebileceği önemli fırsatlar sunduğunu belirten İlman, yarışların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

denizli, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli'de Türk Devletleri Yüzme Yarışları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:18:02. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Türk Devletleri Yüzme Yarışları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.