Denizli'de Ücretsiz Spor Kursları Başladı - Son Dakika
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Denizli'de Ücretsiz Spor Kursları Başladı

Denizli\'de Ücretsiz Spor Kursları Başladı
03.07.2025 10:25
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Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 03-18 yaş grubu için ücretsiz yaz kurslarını açtı.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği 03-18 yaş grubunu kapsayan ücretsiz kursların yer aldığı GSB Spor Okulları, yapılan coşkulu açılış töreniyle başladı. Hasan Güngör Spor Salonunda gerçekleşen programa Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun da katılarak çocukların heyecanına ortak oldu.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve her yıl binlerce öğrencinin yoğun ilgi gösterdiği GSB Spor Okulları, yaz dönemine coşkulu bir törenle "merhaba" dedi. 03-18 yaş grubuna yönelik 24 farklı branşta ücretsiz eğitimlerin verileceği yaz kursları, il merkezi ve tüm ilçelerde kapılarını açtı.

Hasan Güngör Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreni; Pamukkale ve Merkezefendi Gençlik Spor İlçe Müdürlüklerine kayıtlı öğrenciler, aileleri ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Ağbuğa ile çok sayıda kurum temsilcisi törende hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının sonrasında gerçekleşen protokol konuşmalarının ardından, sahne alan Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü halk oyunları ekibi sergiledikleri yöresel danslarla büyük beğeni topladı.

Açılışın en anlamlı anlarından biri ise Denizli Güreş Eğitim Merkezi sporcularının sergiledikleri koreografinin sonunda açtıkları Türk bayrağını, Vali Ömer Faruk Coşkun'a takdim etmesi oldu. Bayrağı öperek teslim alan Vali Coşkun, genç sporcuya sarılarak teşekkür etti.

Vali Coşkun; "Her şey gençlerimiz için"

Programda yaptığı konuşmasında Vali Ömer Faruk Coşkun; yoğun bir eğitim döneminin ardından öğrencilerin yaz tatilini en verimli şekilde değerlendirmeleri için 24 farklı branşta spor kurslarının gerçekleştiğini söyledi. Sporun yanı sıra gençlik kampları, ulusal projeler ve gençlik merkezi faaliyetleriyle devletimizin tüm imkanları gençlerimizin hizmetinde olduğunu ifade eden Coşkun, emeği geçen tüm antrenörlere, çalışanlara ve çocuklarını spora yönlendiren velilere teşekkür etti.

Erdoğan; "Sporla gelişen nesiller yetişiyor"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan; GSB Spor Okulları'nın, gençlerin sadece fiziksel değil, sosyal ve ruhsal gelişimine de katkı sağladığını belirtti. Tüm çocukları ve gençleri yaz boyunca spora davet eden Erdoğan, Gençlik Merkezleri çatısı altında düzenlenecek kamp ve projelerle bilinçli, üretken bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Yaza Hareketli Giriyoruz" sloganıyla başlatılan yaz kursları, çocuklardan ve ailelelerden tam not aldı. GSB Spor Okulları kurslarına katılan öğrenciler sporu çok sevdiklerini ifade ederken, veliler de antrenörlerin ilgisinden ve kursların kalitesinden memnun olduklarını belirtti.

GSB Engelsiz Spor Okulları kapsamında, engelli bireyler için de 8 farklı branşta kurslar düzenleniyor. 03-18 yaş grubuna yönelik ücretsiz spor kurslarında; basketboldan karateye, eskrimden, yüzmeye 24 farklı branşta eğitimler veriliyor. Kurslara katılmak isteyenlerin; en yakın Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüne başvurularını yapabileceği ifade edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli'de Ücretsiz Spor Kursları Başladı - Son Dakika

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