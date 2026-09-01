Denizli'deki ANALİG finalinde Erzincanlı atlet Ali Eren Yüksel, uzun atlamada 5,90 metreyle Türkiye ikincisi oldu
Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Atletizm Türkiye Final Müsabakaları, Denizli'de gerçekleştirildi. Erzincan'ı temsil eden atlet Ali Eren Yüksel, uzun atlama branşında 5,90 metrelik derecesiyle Türkiye ikinciliğini elde etti ve gümüş madalya kazandı.
Erzincanlı atlet Ali Eren Yüksel, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Atletizm Türkiye Final Müsabakalarında uzun atlamada 5,90 metrelik derecesiyle Türkiye ikinciliğini elde etti.
Denizli'de düzenlenen ANALİG Atletizm Türkiye Final Müsabakalarında Erzincan'ı temsil eden Ali Eren Yüksel, uzun atlama branşında mücadele etti.
Yüksel, 5,90 metrelik derecesiyle organizasyonu Türkiye ikincisi olarak tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: İHA
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