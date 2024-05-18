Denizli Emniyet Müdürlüğü 'Mahallemde Maç Var' Turnuvası Ödül Töreni Düzenledi - Son Dakika
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Spor

Denizli Emniyet Müdürlüğü 'Mahallemde Maç Var' Turnuvası Ödül Töreni Düzenledi

Denizli Emniyet Müdürlüğü \'Mahallemde Maç Var\' Turnuvası Ödül Töreni Düzenledi

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Mahallemde Maç Var' turnuvasına katılan sporcu, antrenör, muhtar, emniyet mensubu ve katkı sağlayan kurumlara düzenlenen törende ödül ve plaketleri verildi.

18.05.2024 11:04  Güncelleme: 11:15
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Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Mahallemde Maç Var' turnuvasına katılan sporcu, antrenör, muhtar, emniyet mensubu ve katkı sağlayan kurumlara düzenlenen törende ödül ve plaketleri verildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından gençleri zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak, mahalleler arasındaki dayanışma ve bir araya gelme duygularını pekiştirmek amacıyla Mahallemde Maç Var turnuvası düzenlendi. Düzenlenen turnuvanın final müsabakasının ardından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde ödül töreni düzenlendi. Törene, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, turnuvaya katılan muhtar, antrenör, emniyet mensubu, sporcular, aileleri ve il protokolü katıldı. Turnuvaya katılan 160 sporcuyu antrenör ve komiserleri ile birlikte Çanakkale'ye götüreceklerini ifade eden Denizli emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, "Müsabakamızda oynayan geçlerimizin 200'ün üzerinde yetenekli olanlar keşfedilerek lisans çıkartmakta katkı sağlanmış, Türk futboluna yeni yıldız adaylar kazandırılmıştır. Valimizin de uygun görmesiyle çeyrek final oynayan 8 takımımızı, yani 160 öğrencimizi antrenörleri ve komiserleri ile birlikte yine derneğimizin katkıları ile milli şuur, kültür ve tarih şehrimiz olan Çanakkale'ye götürmeyi planlıyoruz. 'Ben Türk gencinin spor yaparak güçlü olmasını isterim' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözüyle de bitirmek istiyorum, Türk genci sağlıklı yetişip, spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere emanet ettiğini vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da "Bu güzel organizasyonla beraber bütün kötü alışkanlıklarımızın ortadan kalktığı, gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, ben değil biz diyerek mutlu, huzurlu bir ülkede yaşama inancıyla hepinizi saygı ile selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu projede emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum"

Turnuvanın gençlerin açısından önemli olduğunu vurgulayan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ise "Hem mahalle bilincini güçlendirip gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak hem de futbol sevgisinin yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Gençlerimizin hem sporla buluşmaları hem de sosyal yönlerinin gelişmesi son derece önem arz etmektedir. Hep birlikte gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle 8 ay gibi bir zaman zarfında bu projede emeği geçen bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ilk olarak turnuvaya katılan tüm sporculara madalyaları verildi. Turnuvanın unutulmaz anlarından oluşan video gösteriminin ardından müsabakalarda görev alan hakemlere, antrenörlere, mahalle muhtarlarına ve katkıda bulunan kamu kurumları ile firmalara plaketler verildi. Daha sonra turnuvada derece elde eden 4 takımın sporcularına, antrenörlerine, sorumlu komiserlerine ve muhtarlarına ödülleri verilmesiyle tören sona erdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli Emniyet Müdürlüğü 'Mahallemde Maç Var' Turnuvası Ödül Töreni Düzenledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Emniyet Müdürlüğü 'Mahallemde Maç Var' Turnuvası Ödül Töreni Düzenledi - Son Dakika
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