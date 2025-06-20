Denizli Grekoromen Güreşçileri Türkiye Şampiyonası\'nda 13 Madalya Kazandı

Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası 18-19 Haziran 2025 tarihlerinde Sivas'ta gerçekleşti. 60 ilden 6 bin 500 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Denizli'yi temsil eden 13 sporcu; 8 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile şampiyonaya damga vurdu.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2025 faaliyet takviminde yer alan Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası 18-19 Haziran 2025 tarihlerinde Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleşti. Turnuvada 60 ilden 6 bin 500 sporcu madalya için mindere çıktı. Farklı sikletlerde mindere çıkan Denizlili Güreşçiler, 8 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplamda 13 madalyayla büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonadaki temsilcilerimizden Yeşil Çivril Belediyespor takımlar klasmanında U10 Türkiye ikincisi olurken Denizli Sporcu Eğitim Merkezi takımı U14 Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Mevlüt Deniz, U12 52 kilogram, Baturay Mert Komutoğlu U13 34 kilogram, Recep Acımaz U13 44 kilogram, Derviş Mehmet Bozkurt U14 48 kilogram, Musa Şahin U14 57 kilogram, Veli Karakaya U11 88 kilogram, Muhammed Tak U10 44 kilogram ve Edip Özdemir U10 52 kilogram kategorilerinde Türkiye şampiyonu olurken, Melih Asan U12 52 kilogram, Mehmet Asan U14 62 kilogramda Türkiye ikincisi, Melih Karaçam U13 52 kilogramda Türkiye üçüncüsü oldu. Minderde büyük başarılar kazanan güreşçiler Denizli'yi gururlandırdı.

Denizlili Güreşçilerin Sivas'ta yapılan Türkiye Şampiyonasındaki başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyen Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek Uluslararası alanda da başarılarının artarak devam etmesini diledi. - DENİZLİ