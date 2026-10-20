Denizli İdman Yurdu, eski başkanı İbrahim Gürel'in üyeliğini askıya aldı, borç ödüyor - Son Dakika
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Denizli İdman Yurdu, eski başkanı İbrahim Gürel'in üyeliğini askıya aldı, borç ödüyor

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Denizli İdman Yurdu, eski başkanı İbrahim Gürel\'in üyeliğini askıya aldı, borç ödüyor
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Denizli İdman Yurdu, eski başkanı İbrahim Gürel'in üyeliğini askıya aldı ve Gürel'in kulüple ilişiğini kesti. Kulüp, geçmiş borçları ödemeye devam ederken Gürel'in açıklamalarına basın yoluyla yanıt vermeyecek, hukuki süreci takip edecek.

Denizli İdman Yurdu 1959 Spor Kulübü Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada; eski başkan İbrahim Gürel'in kulüple ilişiğinin kesilerek üyelik kaydının askıya alındığı ve geçmiş dönemden kalan borçların ödenmesine devam edildiği belirtildi.

Teknik ekip ve futbolcuların sahaya odaklanması gereken kritik dönemlerde kulübün sürekli tartışma konusu yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzle maddi ve manevi herhangi bir bağı ve ilişkisi kalmayan eski yönetim kurulu başkanı şahsın, takımımızın ligde oynayacağı her müsabaka öncesinde sistematik olarak yaptığı haksız ve gerçeklikten uzak açıklamaları sebebiyle kamuoyunu aydınlatma gerekliliği hasıl olmuştur. Kulübümüzün başarısını istediğini ileri süren şahsın art niyetli tutumunu sürdürmesi, söz konusu söylemlerinin samimiyetini ve inandırıcılığını ortadan kaldırmaktadır. Şahsın Yönetim Kurulu görevi devam ederken, Kulübümüze maddi ve manevi herhangi bir katkısı olmamıştır. Kulübümüz, eski yönetim kurulu başkanının imzasını taşıyan sözleşmelerden doğan borçları bugün halen ödemeye devam etmektedir. Mevcut Yönetim Kurulumuz, geçmiş dönemden devralınan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sportif faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi için gerekli çalışmaları büyük bir özveri ile yürütmektedir. Kulübümüz bünyesinde herhangi bir görevi veya temsil yetkisi bulunmayan şahıs tarafından ileri sürülen haksız ve mesnetsiz iddialar ile yapılan açıklamalar hasebiyle hukuki yollara başvurulmuş olup konuya ilişkin beyan ve delillerimiz ilgili mercilere sunulmuştur. Şahsın gündemde kalma çabasının devamına katkı sunmamak adına, bundan böyle ilgili şahsın açıklamalarına basın yoluyla cevap verilmeyecek, süreç ivedilikle hukuki merciler nezdinde takip edilecektir. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun, Kulübümüze ilişkin olarak resmi kanallarımız dışında yapılan açıklamalara itibar etmemelerini önemle rica ederiz."

Kaynak: İHA
İbrahim GürelDenizliGüncelSporSon Dakika

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