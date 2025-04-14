Denizli Kuraşçılardan Avrupa’da Büyük Başarı - Son Dakika
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Denizli Kuraşçılardan Avrupa’da Büyük Başarı

Denizli Kuraşçılardan Avrupa’da Büyük Başarı

Gürcistan'daki Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Denizlili sporcular 4 altın, 2 bronz madalya kazandı.

14.04.2025 17:56
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Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonasında Denizlili Milli sporcular rakiplerine minderi dar etti. 32 ülkeden 734 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada ayyıldızlı formayı giyen kuraşçılar, farklı sıkletlerde toplam 4 altın, 2 bronz madalya kazandı.

Avrupa Kuraş Şampiyonası(, 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde Gürcistan'da düzenlendi. 32 ülkeden 734 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada ayyıldızlı forma ile mindere çıkan Denizlili kuraşçılar, rakiplerini birer birer mağlup etmeyi başararak 4 altın, 2 bronz madalya elde etti.

Antalya, Burdur ve Mersin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonalarında elde ettikleri başarıların ardından Gürcistan'da mindere çıkan sporculardan; Şirin Yolcu Ümit Kadınlar 40 Kg.'da, Arife Aydınoğlu Ümit Kadınlar 48 Kg.'da, Şükran Yolcu Genç Kadınlar 40 Kg.'da, Reyhan Oğuz 57 Kg.'da Avrupa Şampiyonu olurken, Samet Üstündağ Gençler 90 Kg.'da, Mehmet Ali Akıncı Büyükler +100 Kg.'da Avrupa Üçüncülüğü elde etti.

Denizlili sporculardan Reyhan Oğuz ve Mehmet Ali Akıncı; bu başarıları ile 06-15 Ağustos tarihleri arasında Suudi Arabistan'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda ve 12-14 Eylül tarihleri arasında ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşecek Kuraş Dünya Şampiyonası'nda ayyıldızlı forma ile mindere çıkma hakkı elde etti.

Gürcistan'da yapılan yarışmalarda Milli Sporcuların Denizli'yi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, genç kuraşçılar ile antrenörleri Dilek Çiğdem Erk ve Gökhan Yörük'ü kutladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Kuraş branşı sporcularının elde ettiği başarının gurur verici olduğunu ifade eden Erdoğan, gelişmekte olan branşlarda desteklerinin süreceğini söyleyerek Milli Sporculara önümüzdeki aylarda gerçekleşecek uluslararası şampiyonalarda başarılar diledi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli Kuraşçılardan Avrupa’da Büyük Başarı - Son Dakika

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