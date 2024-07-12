Denizli'li Öğrenci Türkiye Açık Kickboks Turnuvasında Üçüncü Oldu - Son Dakika
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Denizli'li Öğrenci Türkiye Açık Kickboks Turnuvasında Üçüncü Oldu

Denizli\'li Öğrenci Türkiye Açık Kickboks Turnuvasında Üçüncü Oldu

Denizli'nin Çal ilçesindeki Çal Gazi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Hazal Erbay, Konya'da düzenlenen Türkiye Açık Kickboks Turnuvası'nda 30 kg bayanlar kategorisinde üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. Daha önce de İstanbul'da düzenlenen Wako Kickboks Dünya Kupasında dünya ikincisi olan Erbay, büyük bir başarıya imza attı.

12.07.2024 10:34
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Türkiye Açık Kickboks Turnuvasında Denizli'yi temsil eden Çal Gazi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Hazal Erbay, önemli bir başarıya imza atarak üçüncülük elde etti.

Denizli'nin Çal ilçesinde 9 yaşındaki Hazal Erbay, Konya'da düzenlenen Türkiye Açık Kickboks Turnuvası'nda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya almaya hak kazandı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü himayelerinde şampiyonaya hazırlanan Gazi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Hazal Erbay, Konya'da düzenlenen Türkiye Açık Kickboks Turnuvası'na katıldı. Konya'da 8 bini aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Açık Kickboks Turnuvası'nda, 30 kg bayanlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan 9 yaşındaki Hazal Erbay, bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

9 yaşındaki Hazal Erbay'ın, daha önce İstanbul'da 42 ülkeden 3 bini aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenen 9. Wako Kickboks Dünya Kupasında, 30 kg bayanlar kategorisinde dünya ikinciliğini elde etmişti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli'li Öğrenci Türkiye Açık Kickboks Turnuvasında Üçüncü Oldu - Son Dakika

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