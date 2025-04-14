Denizli'nin Yüzücüsü Şampiyonada Rekor Kırdı - Son Dakika
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Denizli'nin Yüzücüsü Şampiyonada Rekor Kırdı

Denizli\'nin Yüzücüsü Şampiyonada Rekor Kırdı

Ahmet Mete Boylu, Güney Kıbrıs'ta düzenlenen şampiyonada iki altın, bir gümüş madalya kazandı.

14.04.2025 14:54
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Güney Kıbrıs'ta düzenlenen Multinations Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Denizlili Milli Yüzücümüz Ahmet Mete Boylu iki altın, bir gümüş madalya ve Türkiye Rekoruyla döndü.

Multinations Yüzme Şampiyonası 12-13 Nisan tarihleri arasında Güney Kıbrıs'ın Limassol kentinde gerçekleşti. Ülkemizi yarışmalarda temsil eden Denizlili Milli Yüzücümüz Ahmet Mete Boylu elde ettiği dereceler ve rekorla yarışmaya damga vurdu. Şampiyonaya Türk kafilesiyle birlikte katılan Denizlili Milli Antrenör Musa Özcan da bu önemli organizasyonda ay yıldızlı formayla görev aldı.

Ahmet Mete Boylu formunun zirvesinde

Son yıllarda Denizli'nin yetiştirdiği en gözde sporcular arasında yer alan Pamukkale Olimpik Sporlar Kulübü sporcusu Denizlili Milli Yüzücü Ahmet Mete Boylu başarılarına bir yenisini daha ekledi. Formunun zirvesinde olan genç sporcu, takım halinde katıldığı 4x100 m Serbest Bayrak Yarışında Türkiye Rekorunu yenileyerek altın madalyaya uzandı. 4x200 metre Serbest Bayrak yarışında takım olarak ikinci altını kazanan Ahmet Mete'li Milliler yarışmaları toplamda 8 altın, 8 gümüş, 4 bronz madalya ile tamamladı.

Bireysel 200m serbestte gümüş kazandı

Hafta sonu iki gün süren yarışmalarda Denizlili Milli Yüzücü Ahmet Mete Boylu, bireysel olarak katıldığı 200 metre Serbest yarışında gümüş madalya elde etti. Türkiye Yüzme Milli Takımı, genel sıralamada hem Multinations Erkekler Şampiyonluğu hem de Genel Takım Şampiyonluğu'nu kazanarak turnuvayı zirvede tamamladı.

Erdoğan şampiyon yüzücüyü ve antrenörünü kutladı

Uluslararası Multinations Yüzme Şampiyonasında Denizli'yi temsil eden Milli Yüzücü Ahmet Mete Boylu'yu ve Milli Takım Antrenörü Musa Özcan'ı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan tebrik etti. Sporcumuzun başarısıyla gurur duyduklarını kaydeden Erdoğan, disiplinli ve azimli çalışmaların başarıyı beraberinde getirdiği vurgulayarak Milli Yüzücünün uluslararası yeni başarılara imza atacağına inandığını sözlerine ekledi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Denizli'nin Yüzücüsü Şampiyonada Rekor Kırdı - Son Dakika

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