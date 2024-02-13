Denizli Sporcuları Okul Sporları Güreş Grup Yarışmalarında Şampiyon Oldu

Karaman'da gerçekleşen Okul Sporları Güreş Grup Yarışmalarına katılan Denizlili sporcular önemli başarılara imza attı. rekoromen stilde takım halinde grubunu 151 puanla şampiyon tamamlayan Denizlili güreşçiler Türkiye Şampiyonluğuna göz kırptı.
Okul Sporları Güreş Yıldızlar Grup Yarışmalarında 16 ilden 460 sporcu Karaman'da mindere çıktı. 09-11 Şubat tarihlerinde yapılan yarışmalarda farklı sikletlerde güreşçiler kıyasıya mücadele etti.
Yarışmalarda Denizli'yi Merkez Ortaokulu ve Sarayköy Ortaokulundan sporcular temsil etti. Greko-Romen Güreş Grup Müsabakaları sonunda Denizlili sporcular takım halinde grubunu 151 puanla şampiyon tamamladı. Grekoromende Denizli 5 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya kazandı. Serbest Güreş Müsabakalarında ise Denizli Sporcu Eğitim Merkezi Güreşçilerinden Yahya Sönmez 44 kg.da, Osman Şimşek 68 kg.da altın madalya kazandı.
Güreşte başarılı sonuçlarla Denizli'ye dönen güreşçileri ve antrenörlerini Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman kutlayarak başarılarının devamını diledi. Denizlili güreşçiler 26-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Niğde'de Türkiye Şampiyonasına katılacak.
Grekoromen dereceleri
41 kg Yusuf İnan Özçalimli Altın Madalya
44 kg Mehmet Ege Karakaya Altın Madalya
48 kg Süleyman Umut Şahinol Altın Madalya
62 kg Orhan Eymen Taşçı Altın Madalya Sarayköy Atatürk Ortaokulu
68 kg Harun Çelik Altın Madalya
41 kg Derviş Mehmet Bozkurt Gümüş Madalya
52 kg Kaan Emirhan Asar Bronz Madalya
75 kg Hüseyin Çetkin Bronz Madalya
85 kg Mehmet Can Erol Bronz Madalya
Serbest dereceleri
44 kg Yahya Sönmez Altın Madalya
68 kg Osman Şimşek Altın Madalya
52 kg H.Teoman Güngör Bronz Madalya
85 kg M. Ali Kurt Bronz Madalya
38 kg Eray Özcan beşinci
41 kg H.Umut Alver beşinci
100 kg Nevzat Efe Tara beşinci - DENİZLİ
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