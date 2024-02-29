Denizlili Sporcular Para Tekvando Türkiye Şampiyonasında 4 Madalya Kazandı

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Denizlili sporcular, Para Tekvando Türkiye Şampiyonasında tarihi bir başarıya imza atarak 4 madalyayla geri döndü.

Fiziksel engelli para tekvandocuların mücadeleleriyle göz doldurduğu Para Tekvando Türkiye Şampiyonası, Konya'da gerçekleştirildi. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörleri Alper Karbuz ve Ayşe Deniz Karbuz hocaların eşliğinde şampiyonaya katılan 6 Denizlili sporcu ise, adeta güne damga vurdu. Sikletlerine göre değişen müsabakalarda Denizlili sporcular, engellerini aşarak başarıdan başarıya koşmayı başardı. Türkiye 1'nciliği dahil 4 madalyayı Denizli'ye getiren sporcular, şehrin gururu olmayı başardı.

Konya'da gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Fatih Gültekin, Türkiye 1'ncisi olmayı başardı. Sporcular Zehra Orhan, Nuriye Gürel ve Serpil Salik ise sikletlerinde Türkiye 3'ncüsü olarak Denizli'ye madalya ile döndüler. Toplamda Denizlili sporcular, engelleri aşarak, bireysel maçlarda 4 madalya toplayıp, şampiyonaya damga vurdular. Şampiyonada para tekvandocular Mehmet Keskin ve Ahmet Eren Öztürk'te Türkiye 5'ncisi olmayı başardı. İlk 8'e giren Denizlili tüm sporcular, Ulusal Turnuvaya girmeye hak kazandı. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörleri Alper Karbuz, kendilerine gurur ve mutluluk yaşatan tüm sporcuları kutladığını belirterek, Denizli'ye 4 madalya ile dönmenin haklı onurunu yaşadıklarını söyledi.

"Hedefimiz olimpiyatlar"

Judo, Tekvando başta olmak üzere Denizli'de spora ve gençliğe kendini adayan Tekvando Denizli İl Temsilcisi Oğuz Çay, Denizli'den olimpiyatlara uzanacak bir başarıya kilitlendiklerini söyledi. 4 madalyayı Denizli'ye getiren sporculara övgüler dizen Tekvando Denizli İl Temsilcisi Oğuz Çay, "Tekvando Türkiye Şampiyonasına Denizli'nin evlatları adeta damga vurdu. 4 madalya kazanan sporcularımızın tamamı da ulusal turnuva biletine hak kazandı. Her birini ayrı ayrı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Spora adanmış bir hayatta, böylesi başarılar gerçekten bizlere enerji oluyor, motive ediyor. 2024'ün ardından 2028 olimpiyatlarında Para Tekvando sporunda Denizli'mizin gururlarının yer alacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Konya'da elde ettiğimiz başarımız bize bunu gösteriyor" diye konuştu. - DENİZLİ