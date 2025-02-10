Denizlispor Amatörlükten Kurtuldu

Spor

DENİZLİ,

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşmenin eşiğine kadar gelen Denizlispor kritik galibiyetle nefes aldı. Evinde Erciyes 38 FSK'yı 2-1 yenen yeşil-siyahlı ekip, üst üste 2 iç saha galibiyetiyle yarışa tutundu. Son 4 yılda Süper Lig'den başlayarak 3 kez küme düşen, transfer yasağıyla kadrosunda altyapı oyuncuları kalan, kulüpteki yönetim krizleriyle boğuşurken 6 puanı da FIFA tarafından silinen Denizlispor'da pes etmeyen genç futbolcular camianın umutlarını artırdı. Silinen puanları olmasa şu an ateş hattının üzerinde olacak Denizlispor, ikinci yarıda aldığı 2 galibiyete rağmen 10 puanla son sırada kaldı.