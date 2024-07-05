Denizlispor Artık Anonim Şirketi Olarak Yönetilecek

Spor

Denizli Gazeteciler Cemiyetinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, kulübün şirketleşme girişimlerinin tamamlandığını ifade ederek, Denizlispor'un artık dernek statüsünde olmadığını, anonim şirketi olarak yönetileceğini söyledi.

Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri, Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) İlyas Haytan Toplantı Salonu'nda basın mensupları ile bir araya geldi. Uzun süredir gündemde olan şirketleşme sürecinin bugün itibari ile tamamladığını açıklayan Başkan Yıldırım, Denizlispor'un dernek statüsünden çıkıp önce Futbol Kulübü ardından Denizlispor A.Ş. olduğunu söyledi. Denizlispor'a ait 2 tane şirket oluştuğunu dile getiren Başkan Yıldırım, "Denizli Eğitim A.Ş. ve Denizli Sportif A.Ş. olmak üzere iki şirket kuruldu. İki şirketin de tüm sorumluklarını şahsım olarak ben devraldım. An itibariyle Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün bizlere iletmiş olduğu bir tüzük var. Bu tüzüğe uygun olacak şekilde düzenlemeleri yaptık ve Ticaret Odası'nda işlemlerimizi tamamlamış bulunuyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne evraklarımızı verdik. Müdürlük de Türkiye Futbol Federasyonu'na onay için evraklarımızı gönderdi. Mali yeterlilik tablolarımız şirketleşmek için uygun bulundu" ifadelerine yer verdi.

Başkan Yıldırım, Denizlispor'da şirketleşme hamlesinin ardından atacakları büyük adımla Denizlispor'u ayağa kaldıracaklarını belirtti. Şirketleşme üzerinden gerçekleşecek olan ilk projeyi de Denizli'ye açıkladı. Denizlispor A.Ş.'nin yüzde 50 hissesi ile 500 milyon TL gelir elde etmeyi hedeflediklerini dile getiren Başkan Yıldırım, "Her paya da 1 milyon TL değer biçtik. Hedefimiz yüzde 50 hisse ile 500 milyon TL gelir elde etmek" şeklinde konuştu.

Toplam borç 411 milyon 527 bin lira

Denizlispor'da Mayıs ayında yapılan genel kurulda eski başkan Mehmet Uz'dan 429 milyon lira borçla kulübü devralan Başkan Ahmet Yalın Yıldırım güncel borç durumunu da paylaştı.

Başkan Yıldırım, yeşil siyahlı kulübün bugün itibariyle borcunun 411 milyon 527 bin lira olduğu söyledi. Borcun dağılımından bahseden Başkan Yıldırım, kulübün eski futbolculara, kulüplere ve menajerlere toplam borcunun 329 milyon lira olduğu, yöneticilere olan borcun 11 milyon lira, kamu kurumlarına olan borçlar toplamının da 24 milyon lira olduğunu söyledi.

Haziran ayı sonunda kulübün borcu 450 milyon olması bekleniyor

İşleyen faizler ve CAS dosyalarından gelen cezalar ile birlikte Haziran ayı sonu itibariyle borçlarının 450 milyon lirayı bulması beklendiğini vurgulayan Başkan Yıldırım, "Yaptığımız görüşmeler ve yaptığımız cüzi ödemelerle borçların gerilemesini sağladık. Gelen bir takım cezalar ve faizlerin ikili görüşmeler ile uygulanmasının önüne geçtik. Esnaf ve diğer satıcılara olan 10 milyon liraya yakın borç yaptığımız görüşmeler sayesinde alacaklılar tarafından silindi. Sadece özür dileyerek ve cüzi ödemeler yaparak önemli bir gelişme gösterdik. İçinden çıkılamayacak bir durum yok. Destek olan borçlarını silen, faiz ve cezaları uygulamayan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - DENİZLİ