Denizlispor Artık Anonim Şirketi Olarak Yönetilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Denizlispor Artık Anonim Şirketi Olarak Yönetilecek

Denizlispor Artık Anonim Şirketi Olarak Yönetilecek

Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, Denizlispor'un artık dernek statüsünde olmadığını ve anonim şirketi olarak yönetileceğini açıkladı. Kulübün şirketleşme süreci tamamlanmış olup, Denizli Eğitim A.Ş. ve Denizli Sportif A.Ş. adında iki şirket kurulmuştur. Başkan Yıldırım, Denizlispor A.Ş.'nin yüzde 50 hissesi ile 500 milyon TL gelir elde etmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca kulübün toplam borcu 411 milyon 527 bin lira olarak açıklandı.

05.07.2024 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Gazeteciler Cemiyetinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Denizlispor Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, kulübün şirketleşme girişimlerinin tamamlandığını ifade ederek, Denizlispor'un artık dernek statüsünde olmadığını, anonim şirketi olarak yönetileceğini söyledi.

Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri, Denizli Gazeteciler Cemiyeti (DGC) İlyas Haytan Toplantı Salonu'nda basın mensupları ile bir araya geldi. Uzun süredir gündemde olan şirketleşme sürecinin bugün itibari ile tamamladığını açıklayan Başkan Yıldırım, Denizlispor'un dernek statüsünden çıkıp önce Futbol Kulübü ardından Denizlispor A.Ş. olduğunu söyledi. Denizlispor'a ait 2 tane şirket oluştuğunu dile getiren Başkan Yıldırım, "Denizli Eğitim A.Ş. ve Denizli Sportif A.Ş. olmak üzere iki şirket kuruldu. İki şirketin de tüm sorumluklarını şahsım olarak ben devraldım. An itibariyle Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün bizlere iletmiş olduğu bir tüzük var. Bu tüzüğe uygun olacak şekilde düzenlemeleri yaptık ve Ticaret Odası'nda işlemlerimizi tamamlamış bulunuyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne evraklarımızı verdik. Müdürlük de Türkiye Futbol Federasyonu'na onay için evraklarımızı gönderdi. Mali yeterlilik tablolarımız şirketleşmek için uygun bulundu" ifadelerine yer verdi.

Başkan Yıldırım, Denizlispor'da şirketleşme hamlesinin ardından atacakları büyük adımla Denizlispor'u ayağa kaldıracaklarını belirtti. Şirketleşme üzerinden gerçekleşecek olan ilk projeyi de Denizli'ye açıkladı. Denizlispor A.Ş.'nin yüzde 50 hissesi ile 500 milyon TL gelir elde etmeyi hedeflediklerini dile getiren Başkan Yıldırım, "Her paya da 1 milyon TL değer biçtik. Hedefimiz yüzde 50 hisse ile 500 milyon TL gelir elde etmek" şeklinde konuştu.

Toplam borç 411 milyon 527 bin lira

Denizlispor'da Mayıs ayında yapılan genel kurulda eski başkan Mehmet Uz'dan 429 milyon lira borçla kulübü devralan Başkan Ahmet Yalın Yıldırım güncel borç durumunu da paylaştı.

Başkan Yıldırım, yeşil siyahlı kulübün bugün itibariyle borcunun 411 milyon 527 bin lira olduğu söyledi. Borcun dağılımından bahseden Başkan Yıldırım, kulübün eski futbolculara, kulüplere ve menajerlere toplam borcunun 329 milyon lira olduğu, yöneticilere olan borcun 11 milyon lira, kamu kurumlarına olan borçlar toplamının da 24 milyon lira olduğunu söyledi.

Haziran ayı sonunda kulübün borcu 450 milyon olması bekleniyor

İşleyen faizler ve CAS dosyalarından gelen cezalar ile birlikte Haziran ayı sonu itibariyle borçlarının 450 milyon lirayı bulması beklendiğini vurgulayan Başkan Yıldırım, "Yaptığımız görüşmeler ve yaptığımız cüzi ödemelerle borçların gerilemesini sağladık. Gelen bir takım cezalar ve faizlerin ikili görüşmeler ile uygulanmasının önüne geçtik. Esnaf ve diğer satıcılara olan 10 milyon liraya yakın borç yaptığımız görüşmeler sayesinde alacaklılar tarafından silindi. Sadece özür dileyerek ve cüzi ödemeler yaparak önemli bir gelişme gösterdik. İçinden çıkılamayacak bir durum yok. Destek olan borçlarını silen, faiz ve cezaları uygulamayan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizlispor, Denizli, Yalın, Spor, Finans, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor Artık Anonim Şirketi Olarak Yönetilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:56 Vincenzo Montella’dan UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek Vincenzo Montella'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek
17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
15:37 Merih Demiral Hollanda maçında yok TFF, UEFA’nın ceza kararına karşı CAS’a gidemiyor Merih Demiral Hollanda maçında yok! TFF, UEFA'nın ceza kararına karşı CAS'a gidemiyor
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
19:05 İYİ Parti’den “bozkurt“ işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli
19:00 Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikecek Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek
18:33 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun’daki devasa yılan iddiasını Haberler.com’a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli
17:28 Ali Koç’un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili “şüpheli“ sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı Ali Koç'un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı
17:14 Transfer imzaya kaldı Mourinho’nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe’ye geliyor Transfer imzaya kaldı! Mourinho'nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor
16:54 Teksas’ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı Teksas'ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı
16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
16:21 Elazığ’da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu Elazığ'da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 20:12:15. #1.11#
SON DAKİKA: Denizlispor Artık Anonim Şirketi Olarak Yönetilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement