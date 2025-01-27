Denizlispor, Bursa Nilüferspor'u 1-0 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Denizlispor, Bursa Nilüferspor'u 1-0 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

Denizlispor, Bursa Nilüferspor\'u 1-0 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

3. Lig 4. Grup'ta son sıradaki Denizlispor, Bursa Nilüferspor'u 1-0 yenerek 4 haftalık mağlubiyet serisini sonlandırdı ve 16 hafta sonra kendi sahasında galibiyet sevinci yaşadı.

27.01.2025 12:33  Güncelleme: 12:34
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3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 17'nci hafta mücadelesinde konuk ettiği Play-Off yarışındaki Bursa Nilüferspor'u 1-0 yenerek 4 haftalık mağlubiyet serisini sonlandıran son sıradaki Denizlispor, 16 hafta sonra kendi sahasında galibiyet sevinci yaşadı. Sezonun ilk maçında 7 Eylül'de evinde İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 mağlup ettikten sonra Denizli Atatürk Stadı'nda çıktığı 6 karşılaşmada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan yeşil-siyahlılar, iç sahada 142 gün sonra galibiyete uzandı. Yönetimin takıma geri döndürdüğü Gökhan Süzen'in golüyle 3 puanı cebine koyan Denizlispor 7 puana ulaşarak kümede kalma barajındaki 11 puanlı Edirnespor'la arasındaki puan farkını 4'e düşürdü. Denizli temsilcisinin 6 puanı silinmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Denizlispor, Bursa Nilüferspor'u 1-0 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika

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