3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 17'nci hafta mücadelesinde konuk ettiği Play-Off yarışındaki Bursa Nilüferspor'u 1-0 yenerek 4 haftalık mağlubiyet serisini sonlandıran son sıradaki Denizlispor, 16 hafta sonra kendi sahasında galibiyet sevinci yaşadı. Sezonun ilk maçında 7 Eylül'de evinde İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 mağlup ettikten sonra Denizli Atatürk Stadı'nda çıktığı 6 karşılaşmada 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alan yeşil-siyahlılar, iç sahada 142 gün sonra galibiyete uzandı. Yönetimin takıma geri döndürdüğü Gökhan Süzen'in golüyle 3 puanı cebine koyan Denizlispor 7 puana ulaşarak kümede kalma barajındaki 11 puanlı Edirnespor'la arasındaki puan farkını 4'e düşürdü. Denizli temsilcisinin 6 puanı silinmişti.
Son Dakika › Spor › Denizlispor, Bursa Nilüferspor'u 1-0 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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