Denizlispor için Mehmet Uğur Tatar Başkan Adayı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Denizlispor için Mehmet Uğur Tatar Başkan Adayı Oldu

Denizlispor için Mehmet Uğur Tatar Başkan Adayı Oldu

Denizlispor'un başkan adayı bulamaması üzerine iş adamı Mehmet Uğur Tatar, başkan adaylığını duyurdu. Tatar, yönetim kurulu oluşturma sürecinde ilginç bir yöntem kullanarak, sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.

06.01.2025 13:36  Güncelleme: 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir süredir başkan adayı bulamayan ve mevcut yönetimin de istifa ettiği Denizlispor için iş adamı Mehmet Uğur Tatar, başkan adayı olacağını duyurdu. Başkan adayının yönetim kurulu oluşturmak için başvurduğu yöntem ise bir hayli ilginç karşılandı.

Bir süredir başkan adayı bulamayan Denizlispor arka arkaya Seçimli Olağanüstü Kongrelerde seçim gerçekleşememiş, mevut yönetim kurulu ise istifa etmişti. Kulüp anahtarlarını da Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Valiliğine bırakılmasına rağmen kayyum sürecinin başlamaması için tekrar Olağanüstü Seçimli Kongre kararı alınmıştı. 3 Ocak'taki kongrede yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 10 Ocak'a ertelenmişti. Denizlili iş adamı Mehmet Uğur Tatar kongreye sayılı günler kala sosyal medya hesabından başkan adaylığını duyurdu. Yönetim kurulu için ise ilginç bir yönteme başvuran Tatar, sosyal medya paylaşımında, "1966'dan beri sevdalısı olduğum Denizli'mizin gurur abidesi Denizlispor'umuza şanına yaraşır, stratejik yol haritasında ulusal ve uluslararası alanda fırtına gibi esecek bir Denizlispor oluşturma düşüncesi ve hedefi doğrultusunda 10 Ocak Cuma günü yapılacak kongrede Denizlispor Başkanlığına adaylığımı koyacağımı kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Biliyorum yolumuz zor ve meşakkatlidir. Bu zorlu ve hedefi olan yolculukta dürüstlük içerisinde inançla, azimle yılmadan çalışmayı kendisine düstur edinmiş yüreği bu şehrin yıkılmaz armadası Denizlispor için atanlardan oluşturmayı düşündüğüm Yönetim Kuruluna girmek isteyenler telefonuma CV'leri ile müracaat edebilirler" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Mehmet Uğur Tatar, Yerel Haberler, Sosyal Medya, Denizlispor, Politika, denizli, Futbol, Medya, Tatar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor için Mehmet Uğur Tatar Başkan Adayı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:24 Bakan Fidan: Suriye’de terör örgütü PKKYPG’nin ortadan kalkması an meselesi Bakan Fidan: Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin ortadan kalkması an meselesi
14:10 Osman Gökçek, TBMM’ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi Osman Gökçek, TBMM'ye tabut, ceset torbaları ve kefenle geldi
13:54 DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek DEM Partili Hatimoğulları: Kimsenin gücü barış sözünü çarpıtmaya yetmeyecek
13:27 DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı DEM Parti heyetiyle AK Parti arasındaki görüşme başladı
12:26 Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı Bu markalardan uzak durun Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
21:00 Fenerbahçe, Hatayspor’u Kadıköy’de 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Hatayspor'u Kadıköy'de 2-1 mağlup etti
20:30 Fenerbahçe’de takımın yıldızı Konyaspor maçında forma giyemeyecek Fenerbahçe'de takımın yıldızı Konyaspor maçında forma giyemeyecek
20:02 Fenerbahçe’den taraftarlara saç baş yolduran istatistik Fenerbahçe'den taraftarlara saç baş yolduran istatistik
20:01 Hakkında soruşturma başlatılan Tanju Özcan geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim Hakkında soruşturma başlatılan Tanju Özcan geri adım atmadı: Yapmaya devam edeceğim
19:46 Tribünler çileden çıktı: Kadıköy’de Ali Koç’a büyük şok Tribünler çileden çıktı: Kadıköy'de Ali Koç'a büyük şok
19:43 “Hayalim sevişirken ölmek“ diyen Gerede’nin tepkilere yanıtı da olay "Hayalim sevişirken ölmek" diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay
19:33 Hastalardan sadece genç ve güzel olanları hastaneye nakletmişler Hastalardan sadece genç ve güzel olanları hastaneye nakletmişler
19:22 Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of M.I.C.E. ile buluştu Turizm ve etkinlik sektörünün devleri ACE of M.I.C.E. ile buluştu
19:11 Emrullah Köroğlu’dan yeni marka: SUCCESSO Emrullah Köroğlu'dan yeni marka: SUCCESSO
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 14:54:14. #1.11#
SON DAKİKA: Denizlispor için Mehmet Uğur Tatar Başkan Adayı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.