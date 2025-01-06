Denizlispor için Mehmet Uğur Tatar Başkan Adayı Oldu

Spor

Bir süredir başkan adayı bulamayan ve mevcut yönetimin de istifa ettiği Denizlispor için iş adamı Mehmet Uğur Tatar, başkan adayı olacağını duyurdu. Başkan adayının yönetim kurulu oluşturmak için başvurduğu yöntem ise bir hayli ilginç karşılandı.

Bir süredir başkan adayı bulamayan Denizlispor arka arkaya Seçimli Olağanüstü Kongrelerde seçim gerçekleşememiş, mevut yönetim kurulu ise istifa etmişti. Kulüp anahtarlarını da Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Valiliğine bırakılmasına rağmen kayyum sürecinin başlamaması için tekrar Olağanüstü Seçimli Kongre kararı alınmıştı. 3 Ocak'taki kongrede yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 10 Ocak'a ertelenmişti. Denizlili iş adamı Mehmet Uğur Tatar kongreye sayılı günler kala sosyal medya hesabından başkan adaylığını duyurdu. Yönetim kurulu için ise ilginç bir yönteme başvuran Tatar, sosyal medya paylaşımında, "1966'dan beri sevdalısı olduğum Denizli'mizin gurur abidesi Denizlispor'umuza şanına yaraşır, stratejik yol haritasında ulusal ve uluslararası alanda fırtına gibi esecek bir Denizlispor oluşturma düşüncesi ve hedefi doğrultusunda 10 Ocak Cuma günü yapılacak kongrede Denizlispor Başkanlığına adaylığımı koyacağımı kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Biliyorum yolumuz zor ve meşakkatlidir. Bu zorlu ve hedefi olan yolculukta dürüstlük içerisinde inançla, azimle yılmadan çalışmayı kendisine düstur edinmiş yüreği bu şehrin yıkılmaz armadası Denizlispor için atanlardan oluşturmayı düşündüğüm Yönetim Kuruluna girmek isteyenler telefonuma CV'leri ile müracaat edebilirler" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ