Denizlispor-Tuzlaspor maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'a 4-2 yenilen Altaş Denizlispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, bugün taraftara galibiyet armağan etmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakkal, Tuzlaspor'u tebrik ettiğini ve galibiyeti hak ettiklerini dile getirdi.

Bakkal, sahada üretkenlikten ve istekli oyundan yoksun olduklarını aktararak, "Ama böyle maçlar 8 haftada bir oynanıyor. Bu da bize denk geldi. Bu maçı istiyorduk aslında, çok istekliydik. Maç öncesinde ve hafta içinde iyiydik Kocaelispor galibiyetinden sonra. Ama bir avantaj kaçırdık ve avantaja çeviremedik. Bizim için lig belki yeniden başlayacak. Şimdi bir daha başlayacağız. Aslında benim takımım bu takım değil. Çocukların performansı da bu değil. Hepsi farkında." diye konuştu.

İçeride 4, dışarıda ise 3 maç oynayacaklarını hatırlatan Bakkal, şunları kaydetti:

"Hemen toparlanıp bundan sonra daha önce yaptığımız gibi yapmak için mücadele edeceğiz. Zor, şanssız ve bizim için iyi olmayan bir gün. Taraftara teşekkür ediyorum. Çok güzel desteklediler. Aslında onlara galibiyet armağan etmek yakışırdı. Ama bu takım bu şekilde yürüyecek. Böyle bir tökezleme olacak. Böyle mağlubiyetleri yaşamak zor. İçeride, özellikle avantajı yakalayacağımız bir maçta zor ama toparlanacağız. Artık bugünü unutup kalan maçlarımızda inşallah iyi sonuç alacağımıza inanıyorum."

Tuzlaspor cephesi

Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, puan sıralamasına baktıklarında her iki takımı ilgilendiriyor gibi görünse de 7-8 takımı ilgilendiren bir maç oynadıklarını ifade etti.

Takım olarak önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Fidan, şunları söyledi:

"Bugün çok önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Maçın 90 dakikasına baktığımızda maçı hak eden bir Tuzlaspor var. Oyuncularımı kutluyorum. İlk yarıda 2-0 yaptık ama bunu 4 veya 5 yapabilirdik. Maçı ilk yarıda da bitirebilirdik. İkinci yarıda üçüncü golü atınca Denizlispor'un biraz mücadele gücü düştü. Kırmızı kart gören oyuncumuz var 3-0 kazanırken. Ben bunu affedemem. Özellikle 3-0 önde olduğumuz bir maçta kırmızı kart görmek bizim gibi takımlara ve futbolcuya yakışmadı."???????