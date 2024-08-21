Denizlispor'un alacakları için ihtar çeken genç futbolcu serbest kalmayı tercih etti - Son Dakika
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Denizlispor'un alacakları için ihtar çeken genç futbolcu serbest kalmayı tercih etti

Denizlispor\'un alacakları için ihtar çeken genç futbolcu serbest kalmayı tercih etti

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Denizlispor'un alacakları için ihtar çeken genç futbolcu Samet Emre Gündüz, kulüple anlaşamayarak serbest kalmayı tercih etti.

21.08.2024 13:13
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TFF 3'üncü Lig'de tamamı altyapı oyuncularından oluşan kadrosuyla mücadele edecek Denizlispor'un alacakları için futbol federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken 20 yaşındaki 10 numara Samet Emre Gündüz'ü kalmaya ikna edemediği öğrenildi.

Transfer yasaklısı olan kulüpte serbest kalma hakkı elde eden genç futbolcunun hafta başından bu yana antrenmanlara çıkmadığı, menajeri kanalıyla kulüp bulduğu belirtildi. Daha önce 1'inci Lig'de de takımda forma giyen Samet Emre, geçen sezon 2'nci Lig'de 28 maçta görev alıp, 2 gol attı. Genç futbolcu geçen yıl 3 senelik kontrat imzalamıştı. Denizlispor geçtiğimiz günlerde Alaattin Öner'i ise takımda tutmuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Denizlispor'un alacakları için ihtar çeken genç futbolcu serbest kalmayı tercih etti - Son Dakika

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