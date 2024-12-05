Denizlispor\'un Kongresi Ertelendi

Spor

DENİZLİ (İHA) – TFF Nesine 3. Lig 4. Grup takımlarından Denizlispor'un olağanüstü seçimli kongresi çoğunluğun sağlanaması nedeniyle ertelendi.

Denizlispor'un EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılması planlanan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hiç katılım olmaması nedeniyle 12 Aralık 2024 Perşembe gününe ertelendi.

Konuyla ilgili olarak Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada; "Kulübümüzün yapılacağı duyurulan Olağanüstü Genel Kurulu, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenmiştir. Ertelenen Olağanüstü Genel Kurulumuz, 12 Aralık 2024 Perşembe günü EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 18: 00'da çoğunluk aranmadan yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. - DENİZLİ