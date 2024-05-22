Depremde enkaz altında kalan antrenör, genç sporcularını şampiyonaya hazırlıyor - Son Dakika
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Depremde enkaz altında kalan antrenör, genç sporcularını şampiyonaya hazırlıyor

Depremde enkaz altında kalan antrenör, genç sporcularını şampiyonaya hazırlıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde enkaz altında kalan güreş antrenörü Cevdet Ekinci, kurtulmalarına yardım eden genç sporcularını Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'na hazırlıyor. Antrenör Ekinci ve kızı Asena, deprem sırasında spor salonunda uyurken enkaz altında kaldı. Kurtulduktan sonra antrenör, öğrencileriyle şampiyonaya hazırlanıyor. Genç sporcular madalya hedefliyor.

22.05.2024 11:07
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızıyla depremde yıkılan binanın enkazında kalan 58 yaşındaki güreş antrenörü Cevdet Ekinci, kurtulmalarına destek veren genç sporcularının Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olması için çaba sarf ediyor.

Antrenör Cevdet Ekinci ve 15 yaşındaki güreşçi kızı Asena Ekinci, 6 Şubat 2023'te Adıyaman'da katılacakları müsabakanın hazırlıkları için geceyi Kurtuluş Mahallesi'ndeki Büyük Çarşı İşhanı'nda bulunan spor salonunda geçirdi.

Salonda uyudukları sırada Kahramanmaraş merkezli depreme yakalanan baba kız, yıkılan 5 katlı binanın enkazında kaldı.

Deprem sabahında salona giden antrenörün 20 genç sporcusu, Ekinci ve kızının molozun arasından çıkarıldığı 5 saatlik çalışmaya destek verdi.

Şehir dışındaki tedavilerinin ardından ilçeye dönen Ekinci, öğrencileriyle, kızı ise arkadaşlarıyla buluştu.

Eğitimlerini İskenderun Sakarya Kapalı Spor Salonu'nda sürdüren 58 yaşındaki antrenör, evladıyla yaşama tutunmalarını sağlayan genç sporcuları Kayseri'de 21-31 Mayıs'ta düzenlenecek Okullar Arası Türkiye Güreş Şampiyonası'na hazırlıyor.

Güreşçiler, serbest ve grekoromen stillerde mücadele edecekleri organizasyonda madalya hedefliyor.

"Bu çocukların hepsi şu anda arkadaşlar, kenetlendiler"

Cevdet Ekinci, AA muhabirine, uzun yıllar geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye çalıştığını söyledi.

Emek verdiği sporcularının depremde yardımına koştuğunu belirten Ekinci, "Kız ve erkek öğrencilerim, eşimiz, dostumuz koşarak enkaza geldi. Bizi 5 saat içerisinde o enkazdan, taşların altında elleriyle çıkaran çocuklarımızdı. Spor insanlara güzel şeyler yaptırıyor. Spor olmasaydı bu bağlılık olmayacak, çocuklar gelmeyecekti." dedi.

Ekinci, yaşadıkları afetin dayanışmalarını artırdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu çocukların hepsi şu anda arkadaşlar, kenetlendiler. Müsabakalarda, antrenmanlarda, her yerde birlik oldular. Depremden sonra bazı arkadaşlar bizi daha çok sormaya, antrenmanlara gelmeye başladı çünkü yapacak bir şeyleri kalmadı, aile oldular. Oraya gidip bizi enkazdan çıkarmaları bile büyük bir aile örneği."

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün desteğiyle antrenmanlara İskenderun Sakarya Kapalı Spor Salonu'nda devam ettiklerini dile getiren Ekinci, güreş kursuna 10-18 yaş arasında 30 kişinin katıldığını anlattı.

Ekinci, 20 sporcuyla katılacakları Kayseri'deki şampiyonaya hazırlandıklarını ifade ederek, "Geçen yıl çocuklarımızdan 3'ü kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu ve milli takıma gitti." diye konuştu.

Asena: "Güreş yaparken kendimi daha iyi hissediyorum"

Güreşçi Asena Ekinci, depremden sonra müsait bulduğu her yerde idman yaptığını belirterek, "Güreşe devam etmeseydim emeklerimiz boşa gidecekti. Güreş yaparken hem depremin stresini atıyor hem de kendimi daha iyi hissediyordum. İlk olarak Avrupa, sonra dünya, en sonunda da olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sporculardan 16 yaşındaki Mehmet İlmi de antrenörlerini enkazdan çıkarmak için mücadele ettiklerini vurgulayarak, Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olmayı istediklerini dile getirdi.

14 yaşındaki Kübra Avşar da güreşte milli formayı giymeyi hedeflediğini vurguladı.

Kaynak: AA

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