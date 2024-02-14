Depremde evi çöken milli sporcu Hena Karadaş, satrançtaki başarılarına devam ediyor

Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde çöken evinden ailesiyle çıkan 16 yaşındaki milli sporcu Hena Karadaş, hem satrançtaki başarılarına yenisini eklemeyi hem de tıp fakültesi kazanmayı hedefliyor.
Satranca 6 yaşında başlayan ve girdiği müsabakalarda dereceler elde eden Hena, Antalya'da geçen yıl 21-28 Ocak'ta düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda 15 yaş kategorisinde ilk şampiyonluğuna ulaştı. Turnuvanın ardından Hatay'a dönen genç sporcu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çöken evinden ailesiyle çıkmayı başardı.
Hena, enkazda kalan kupa ve madalyalarının yenisine Türkiye Satranç Federasyonunun desteğiyle kavuştuktan sonra 3-9 Mart'ta Gaziantep'te düzenlenecek 2024 Türkiye Arzum Kadınlar Satranç Şampiyonası'na odaklandı.
Ağabeyi Eren Çağlar Karadaş gibi tıp fakültesinde okumayı planlayan milli sporcu, eğitimini Mersin Yahya Akel Fen Lisesi'nde sürdürüyor.
"Gelecek yıllarda milli takımda kalmak istiyorum"
Hena Karadaş, AA muhabirine, depremde çöken evlerinin penceresinden dışarı çıktıklarını, sonrasında Mersin'deki ağabeyinin yanına taşındıklarını söyledi.
Satranca ikametlerinin altındaki kursta başladığını dile getiren Hena, 2020'de Türkiye 5'incisi olarak milli takıma girmeye hak kazandığını anlattı.
Hena, spordaki hedeflerine yoğunlaştığını belirterek, "Bu yıl çok başarılı turnuva geçirmedim ama satranca devam edeceğim. Hedeflerimi gelecek yıl için koydum. Belirli ELO sıralamasına gelerek unvan kazanmak istiyorum." dedi.
Eğitimle satrancı eş zamanlı yürüteceğini vurgulayan milli sporcu, "Düşündüğüm meslekler arasında tıp okumak var. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan ağabeyim bazen derslerini gösteriyor, ilgimi de çekiyor. Tıbbı bitirdikten sonra aynı zamanda satranç kariyerime de göz atıp beraber yürütebilirim diye düşünüyorum." diye konuştu.
Hena, Gaziantep'te düzenlenecek 2024 Türkiye Arzum Kadınlar Satranç Şampiyonası'na hazırlandığını ifade ederek, "Bu yıl kategorimde Türkiye Şampiyonu da Hataylı bir sporcuydu. Ben de Hataylı olarak gelecek yıllarda milli takımda kalıcı olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Sporcunun Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi ağabeyi Eren Çağlar Karadaş da desteklemeye devam edeceği kardeşinin turnuvalarda yanında olacağını kaydetti.
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