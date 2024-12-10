Depremzede Çocuklara Spor Kursları - Son Dakika
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Spor

Depremzede Çocuklara Spor Kursları

Defne'de açılan spor kursları, depremzede çocuklara sosyalleşme ve milli takımlara seçilme imkanı sunuyor.

10.12.2024 11:16
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Hatay'ın Defne ilçesinde 8 branşta açılan spor kurslarına katılan depremzede çocuklar, hem sosyalleşiyor hem de milli takımlara seçilme yolunda ilk adımları atıyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Avrupa Olimpiyat Komitelerinin desteği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hatay Valiliği, AFAD ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğinde mayısta açılan Orhanlı Olimpik Dayanışma Çok Amaçlı Spor Salonu, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çocukları ağırlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen kurslarda, boks, muaythai, karate, cimnastik, voleybol, basketbol, badminton ve tenis eğitimleri veriliyor.

Antrenörler eşliğinde hafta içi her gün gerçekleştirilen kurslardan, farklı yaş gruplarında 200 çocuk yararlanıyor.

Gelecekte milli takımlara seçilmeleri için yetenekli oldukları branşlara yönlendirilen çocuklar, spor yapıp sosyalleşerek depremin olumsuz etkilerinden uzaklaşıyor.

"Önce spor altyapısı, ahlakı ve terbiyesi veriyoruz"

Boks antrenörü Cemal Dağlıoğlu, AA muhabirine, yoğun ilginin olduğu kurslara kayıtların devam ettiğini söyledi.

Çocukların antrenmanlara hevesle geldiğini dile getiren Dağlıoğlu, "Çocuklarımızı spor etkinlikleriyle mutlu ediyor, motivasyonlarını buraya çekerek deprem acısını nispeten unutturmaya çalışıyoruz." dedi.

Dağlıoğlu, geleceğin milli sporcularını yetiştirmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuklara önce spor altyapısı, ahlakı ve terbiyesi veriyoruz. Sonrasında performanslarına göre seçtiğimiz katılımcılara antrenman programları uyguluyor ve müsabakalara hazırlıyoruz. Asıl hedefimiz çocuklarımızı milli takım seviyelerine taşımak."

Muaythai antrenörü Zehra Dağlıoğlu da sporun iyileştirici gücüne inandıklarını vurgulayarak, "Çocuklar sportif anlamda gelişmek ve milli takımları seçilmek için büyük emek veriyor, her gün antrenmanlara geliyorlar." ifadesini kullandı.

Boks eğitimi alan 23 yaşındaki Çağla Gür de başarılı olmak için idmanlarını aksatmadığını söyledi.

Kurslarda keyifli zaman geçirdiğini dile getiren Gür, "Depremlerden sonra hayata tutunma sebeplerimizden biri de spor. Hocalarımız çok destek veriyor. Güzel yerlere ulaşmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

17 yaşındaki Naci Gülmen ile 9 yaşındaki Ali Baran Günsandı ve Masal Aşkar da dövüş sporlarında milli formayı giymeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Depremzede Çocuklara Spor Kursları - Son Dakika

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