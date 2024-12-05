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Derbi Öncesi Kaleciler Gündemde

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde kaleciler Mert Günok ve Dominik Livakovic'in performansı kritik olacak.

05.12.2024 11:16
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe karşılaşmasında gözler, iki takımın kalecilerinde olacak.

Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbide Beşiktaş'ın kalesini Mert Günok koruyacak. Fenerbahçe'de ise Dominik Livakovic, kalesini gole kapatmaya çalışacak.

İki takımın kalecilerinin sergileyeceği performans, derbide takımlarının alacakları sonuçta doğrudan etkili olacak.

Mert Günok son haftalarda kalesini kapatamıyor

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok bu sezon ligde 1 maç dışında tüm müsabakalarda siyah-beyazlı takımın kalesini korudu.

Siyah-beyazlı takımda kötü gidişatın başlangıcı olan Galatasaray derbisinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mert Günok, tedavisinin sona ermesinin ardından çıktığı 4 maçta 8 gol yedi.

Bu süreçte sadece RAMS Başakşehir maçında gol yemeyen milli kaleci, Kasımpaşa'nın 3, Göztepe'nin 4, Hatayspor'un 1 golüne engel olamadı.

Tecrübeli eldiven, görev aldığı 12 maçta 13 gol yerken, sadece 5 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

Mert Günok, 10. derbisi

Cumartesi günü oynanacak müsabaka, Mert Günok'un kariyerindeki 10. derbi olacak.

Tecrübeli kaleci, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'de 2, Beşiktaş'ta ise 7 derbide kaleyi korudu.

Milli file bekçisi, bu maçlarda kalesinde 17 gol gördü.

Mert, Fenerbahçe'ye 10. kez rakip olacak

Mert Günok, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye karşı 10. kez forma giyecek.

Kariyerinde Beşiktaş'ın yanı sıra, RAMS Başakşehir ve Bursaspor kulüplerinde ter döken tecrübeli kaleci, sarı lacivertli takıma karşı 9 kez kaleyi korudu. Mert Günok, bu maçlarda 2 galibiyet, 5 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.

Bursaspor döneminde 1 kez Fenerbahçe'ye rakip olan Mert, bu maçı 2-1 kaybetti. Daha sonra Başakşehir kalesine geçen tecrübeli eldiven, burada 1 kez galibiyet sevinci yaşarken, 2 yenilgi, 1 de beraberlik aldı.

Beşiktaş formasıyla 4 Fenerbahçe derbisine çıkan Mert, 1'er galibiyet ve beraberlik, 2 de mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Mert Günok, Fenerbahçe'ye rakip olduğu maçlarda toplam 14 gol yedi.

Livakovic 13 maçta 12 gol yedi

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, bu sezon takımının tüm lig maçlarında görev aldı.

Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 12 gol yiyen Livakovic 7 müsabakada ise rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Hırvat kaleci, ligdeki başarılı performansını Avrupa'da ise sürdüremedi.

Fenerbahçe'nin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki bütün maçlarında kalede olan Livakovic, tüm müsabakalarda gol yedi ve toplam 9 Avrupa müsabakasında kalesinde 14 gol gördü.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Dominik Livakovic, Mert Günok, Fenerbahçe, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Aralık, Spor, Son Dakika

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