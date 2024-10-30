Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan'ın burnunu kıran Sezgin Gülnar tahliye oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan'ın burnunu kıran Sezgin Gülnar tahliye oldu

Geniş Video İzle

Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan'a saldıran ve sonrasında tutuklanan Sezgin Gülnar tahliye edildi.

30.10.2024 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazartesi günü oynanan Galatasaray- Beşiktaş derbisinin ardından ortalık karışmış, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın şöförü Sezgin Gülnar, muhabir Emre Kaplan'a saldırmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

Gülnar olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken konu ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı... Beşiktaş kulübü Gülnar'ın tahliye edildiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Gülnar'ın tahliye edilmesini sosyal medyadan duyuran siyah-beyazlılar paylaşımında, "Adalet yerini buldu, Sezgin Gülnar tahliye oldu! Şimdi eskisinden daha da fazla KENETLENME ZAMANI! Safları sıklaştırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Derbi sonrası muhabir Emre Kaplanın burnunu kıran Sezgin Gülnar tahliye oldu
Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan\'ın burnunu kıran Sezgin Gülnar tahliye oldu

Galatasaray, Emre Kaplan, Beşiktaş, A Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan'ın burnunu kıran Sezgin Gülnar tahliye oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (53)

  • Bayram Izgoren:
    anlamadigim konu adamin butnunu kiran kensisi tahliye olan kendisi adalet yerini nasil buldu yani burun kirinca sucsuzmu oluyorsunu bunlarda kurumsallarimiz 317 23 Yanıtla
    VillaUmut:
    Yani işin içinde ağır tahrik var Bayram Bey, gayet normal bu durumlar. Size de sokaktaki kağıtçı sövse ne yaparsınız? Bir Gese muhabiri Hasan Arat Bey’e boş boş konuşmuş, aşağı yukarı aynı denklem. 2 3
    Yaw he:
    burun kırmak yanlış bir davranış evet hadsizlik ve saygısızlık çok mu normal davranış yada holiganlık saygısızlık yapıp basın mensubu kimliğinin arkasına sığınmak 1 2
    Mustafa Akdeniz:
    Adam? 0 0
  • Mesut null:
    Adalet yerini böyle mi bulmuş ? Bunu paylaşan şeref yoksununa bir klüp sahip çıkıyorsa o takım tutulmaz. 292 12 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Beşiktaş pişmanlıktır Ferhat eser de Öyle Şampiyon Galatasaray olacak 212 54 Yanıtla
  • Alpi:
    TANGALI FEROŞU YİNE SALINCAKTA GALATASARAYLININ KUCAĞINDA GÖRMÜŞLER ..YAZIK LAN 199 16 Yanıtla
  • Ali AKÇACIK:
    O zaman burun kırmak serbest burası Türkiye 192 13 Yanıtla
  • Alpi:
    Adalet yerini mi buldu :)) mayıs ayını bekletin BABANIZ GALATASARAY … 154 31 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BUNLAR NE DİYOR DU KENDILERINE ŞEREFLİ DEMI 156 20 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:36 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
21:27 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı
10:35 Her bayram aynı şeyi yapıyor Herkes Abdullah Gül’ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı
10:31 Asgari ücrette iki güçlü senaryo Asgari ücrette iki güçlü senaryo
10:26 Mehmet Topal’ın takımını kimse durduramıyor Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor
10:17 Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi
10:17 Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha
10:17 İngiltere’deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı
10:11 Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına İmamoğlu’ndan ilk tepki Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki
09:51 İspanya’da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti İspanya'da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:43 CHP lideri Özel’den Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk tepki CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 06:35:30. #1.12#
SON DAKİKA: Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan'ın burnunu kıran Sezgin Gülnar tahliye oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.