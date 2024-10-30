Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan\'ın burnunu kıran Sezgin Gülnar tahliye oldu

Bayram Izgoren:

anlamadigim konu adamin butnunu kiran kensisi tahliye olan kendisi adalet yerini nasil buldu yani burun kirinca sucsuzmu oluyorsunu bunlarda kurumsallarimiz

317 23 Yanıtla

VillaUmut: Yani işin içinde ağır tahrik var Bayram Bey, gayet normal bu durumlar. Size de sokaktaki kağıtçı sövse ne yaparsınız? Bir Gese muhabiri Hasan Arat Bey’e boş boş konuşmuş, aşağı yukarı aynı denklem. 2 3

Yaw he: burun kırmak yanlış bir davranış evet hadsizlik ve saygısızlık çok mu normal davranış yada holiganlık saygısızlık yapıp basın mensubu kimliğinin arkasına sığınmak 1 2