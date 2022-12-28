Derbide Fenerbahçe'yi yıkan Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e farklı kaybetti - Son Dakika
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Derbide Fenerbahçe'yi yıkan Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e farklı kaybetti

28.12.2022 22:19

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Her iki takım da maçı 10 kişi tamamlarken 8 hafta sonra ligde kaybeden bordo-mavililerde Edin Visca mücadeleyi tamamlayamadı.

Taraftarı önünde Fenerbahçe'yi 2-0'lık skorla mağlup eden Bordo-Mavililer, Karagümrük karşısında felaketi yaşadı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük'e konuk olan Trabzonspor, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

PERDEYİ OZDOEV AÇTI

Maçta perdeyi Karagümrüklü Ozdoev açtı. Ozdoev'in 6'ncı dakikada attığı gole Marc Bartra 20'de cevap verdi. 34'te Borini öne geçirdi. 45+3'te Bartra kızardı. 56'da ise Karagümrük'te Colley ikinci sarıdan kırmızı kartı gördü. 67'de Ricci sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi. 87'de Kouassi'nin attığı golle Karagümrük fişi çekti.

KIRMIZILAR HAVADA UÇUŞTU

Temponun oldukça yüksek olduğu karşılaşmada iki takım da 10 kişi kaldı. Trabzonspor ilk yarının son anlarında Marc Bartra'nın rakibini çekerek düşürmesi sonucu 10 kişi kaldı. Karagümrük'te ise 56. dakikada Ebrima Colley ikinci sarıdan kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı.

TRABZONSPOR UMDUĞUNU BULAMADI

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe galibiyetiyle taraftarına şampiyonluk yarışında 'ben de buradayım' diyen bordo-mavililer bu karşılaşma istediğini alamadı.

ANDREA PİRLO'NUN ÖĞRENCİLERİ 4 MAÇ SONRA KAZANDI

Son olarak Ümraniyespor'u deplasmanda 3-1 yenen Karagümrük takımı 4 maçlık galibiyet hasretine bordo-mavililer karşısında son verdi.

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Son Dakika Spor Derbide Fenerbahçe'yi yıkan Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e farklı kaybetti - Son Dakika


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