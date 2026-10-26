Derbide Galatasaray Fenerbahçe\'yi 2-1 yenerken maç sonu futbolcular birbirine girdi

Lolo Mu.?:

ak partinin oldugu yerde demokrasi galatasarayın oldugu yerde spor olmaz bunu yazın ak parti geldıgınden beri bir basarı yok fenerbahceye kumpas yapıldıgından beri avrupada basarı yok geri ye gıdiş sorsanız sıyası almanya bıze ozenıyor futboldada dunyanın en ıyı kulubu gs yanı. bızden bi halt olmaz bu arada ak parti secmenıydım bu son olaylara kadar ama bır fenerbahcelıyım de