Derbide Galatasaray Fenerbahçe'yi 2-1 yenerken maç sonu futbolcular birbirine girdi - Son Dakika
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Derbide Galatasaray Fenerbahçe'yi 2-1 yenerken maç sonu futbolcular birbirine girdi

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Derbide Galatasaray Fenerbahçe\'yi 2-1 yenerken maç sonu futbolcular birbirine girdi
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Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Maç sonu düdüğün ardından Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai arasındaki tartışma diğer futbolcuların katılmasıyla kavgaya dönüştü, güvenlik güçleri olayı zorlukla ayırdı.

Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinin ardından saha içinde iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı derbiden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçın son düdüğünün çalışmasının ardından olaylar çıktı. Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ve Galatasaraylı Roland Sallai arasında başlayan tartışmandan sonra diğer futbolcularından da olaylara karışmasıyla olaylar büyüdü. Tartışmalar bir süre sahada devem ederken, güvenlik güçleri kavgayı zorluklar ayırdı. Daha sonra futbolcular polis koridorunun arasında soyunma odasına girdi.

Kaynak: İHA
Kerem AktürkoğluGalatasarayFenerbahçeİstanbulGüncelKavgaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Lolo Mu.? Lolo Mu.?:
    ak partinin oldugu yerde demokrasi galatasarayın oldugu yerde spor olmaz bunu yazın ak parti geldıgınden beri bir basarı yok fenerbahceye kumpas yapıldıgından beri avrupada basarı yok geri ye gıdiş sorsanız sıyası almanya bıze ozenıyor futboldada dunyanın en ıyı kulubu gs yanı. bızden bi halt olmaz bu arada ak parti secmenıydım bu son olaylara kadar ama bır fenerbahcelıyım de 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Derbide Galatasaray Fenerbahçe'yi 2-1 yenerken maç sonu futbolcular birbirine girdi - Son Dakika
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