Derbide gözler onların üzerinde! Avrupa devleri tribünde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Derbide gözler onların üzerinde! Avrupa devleri tribünde

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Derbide gözler onların üzerinde! Avrupa devleri tribünde
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de yakın takibinde olacak. Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Liverpool'un Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov'u izlemesi beklenirken, Aston Villa da Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Oğuz Aydın için tribündeki yerini alacak.

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik karşılaşma, yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'da da büyük ilgi görüyor. İki takımın yıldız futbolcularını takip eden Avrupa kulüplerinin temsilcileri, derbide oyuncuları yakından gözlemlemeye hazırlanıyor.

DÖRT AVRUPA DEVİ BATRAKOV'UN PEŞİNDE

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Barcelona, Paris Saint-Germain, Arsenal ve Liverpool'un 21 yaşındaki Rus futbolcuyu yakından takip ettiği belirtiliyor. Dört kulübün temsilcilerinin Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Batrakov'u tribünden izlemesi bekleniyor.

Derbide gözler onların üzerinde! Avrupa devleri tribünde

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Batrakov, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille karşısında attığı gollerle dikkat çekti. Sarı-kırmızılı formayla şu ana kadar 9 karşılaşmada görev yapan Rus yıldız, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken genç futbolcunun Fenerbahçe karşısındaki performansı da merakla bekleniyor.

ASTON VILLA, OĞUZ AYDIN İÇİN GELİYOR

Fenerbahçe'de ise Oğuz Aydın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın transfer gündeminde bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Aston Villa arasında oynanan karşılaşmanın ardından İngiliz kulübünün milli futbolcuyu yakın takibe aldığı belirtildi. Aston Villa'nın, 25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray derbisindeki performansını da tribünden takip etmesi bekleniyor.

Derbide gözler onların üzerinde! Avrupa devleri tribünde

OĞUZ AYDIN'DAN 6 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 karşılaşmada görev yapan Oğuz Aydın, 3 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu. Sarı-lacivertlilerin hücum hattındaki önemli isimlerinden biri olan milli futbolcu, Galatasaray derbisinde de takımının en önemli kozlarından biri olacak. Avrupa kulüplerinin temsilcilerinin tribünde bulunmasının beklendiği derbi, iki takımın yıldızları için kendilerini gösterme fırsatı da sunacak.

Son maçtan tek değişiklik! Okan Buruk derbi 11'ini belirlediSon maçtan tek değişiklik! Okan Buruk derbi 11'ini belirledi Galatasaray'da eleştirilerin odağı olan Sane, Fenerbahçe'yi görünce dayanamıyorGalatasaray'da eleştirilerin odağı olan Sane, Fenerbahçe'yi görünce dayanamıyor Galatasaray'dan derbiye özel dev ödülGalatasaray'dan derbiye özel dev ödül Leao, Fenerbahçe derbisinde oynayabilmek için harekete geçtiLeao, Fenerbahçe derbisinde oynayabilmek için harekete geçti
GalatasarayOğuz AydınFenerbahçeArsenal FCLiverpoolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Neyzen Erdinç Bal Neyzen Erdinç Bal:
    Aleksey Batrakov da, Oğuz Aydın da mükemmel oyuncular. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
20 yıllık şirket de dayanamadı İstanbul’da iki iflas birden 20 yıllık şirket de dayanamadı! İstanbul'da iki iflas birden
Helin Kandemir’le yeniden bir arada Dorukhan Toköz’den aşk pozu Helin Kandemir’le yeniden bir arada! Dorukhan Toköz’den aşk pozu
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü
Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği
Trump’ı zora sokacak kare Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı Trump'ı zora sokacak kare! Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı
12:14
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
11:32
Montaj mı değil mi Mahmut Tanal’ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
11:06
Yayına damga vuran an Müge Anlı konuğuna “Siz köpek misiniz“ diye sordu
Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
10:48
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
10:47
Şişli’de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı 2 kişi gözaltına alındı
Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı
10:19
Brezilya’da sandıktan “İsrail karşıtlığı“ çıktı Netanyahu’nun desteği de işe yaramadı
Brezilya'da sandıktan "İsrail karşıtlığı" çıktı! Netanyahu'nun desteği de işe yaramadı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 12:26:26. #.0.3#
SON DAKİKA: Derbide gözler onların üzerinde! Avrupa devleri tribünde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei