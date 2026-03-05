Derbide İlk Maç Heyecanı! - Son Dakika
Derbide İlk Maç Heyecanı!

05.03.2026 11:16
Beşiktaş ve Galatasaray'da toplam 21 futbolcu, derbide ilk kez forma giyecek.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisinde toplam 21 futbolcu, şans bulmaları halinde ilk kez iki ekip arasındaki bir maçta görev yapacak.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın forma vermesi durumunda 12 oyuncu, "Dolmabahçe"deki müsabakada ilk defa Beşiktaş formasıyla sarı-kırmızılı ekibe karşı mücadele edecek.

Galatasaray'da ise 9 futbolcu, şans verilmesi halinde kariyerlerinde ilk kez sarı-kırmızılı renklerle Beşiktaş'a karşı görev alacak.

Beşiktaş'ta 12 futbolcu derbide ilk peşinde

Siyah-beyazlılarda 12 oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını tadacak.

Beşiktaş'ta Devis Vasquez, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo, Yasin Özcan, Taylan Bulut, Junior Olaitan, Kristjan Asllani, Jota Silva ve Hyeon-gyu Oh'nun yanı sıra altyapı patentli Emre Bilgin, Devrim Şahin ile Ahmet Sami Bircan, şans bulmaları durumunda ilk kez Galatasaray'a rakip olacak.

Galatasaray'da 9 oyuncu Beşiktaş'a karşı ilk kez

Teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda 9 futbolcu, Galatasaray formasıyla ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak.

Genç oyuncular Yusuf Dağhan Kahraman, Furkan Koçak, Ada Yüzgeç, Can Armando Güner ve Arda Ünyay'ın yanı sıra Yaser Asprilla, Gökdeniz Gürpüz, Renato Nhaga ve Noa Lang, şans bulursa ilk kez Galatasaray formasıyla siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.

Beşiktaş'ta en çok forma giyen kadro dışı kalan Necip Uysal

Siyah-beyazlı takımda aralık ayında kadro dışı kalan Necip Uysal, Galatasaray'a karşı en fazla forma giyen isim olarak ön plana çıkıyor.

Beşiktaş'ta A takımda ilk kez 2009-2010 sezonunda forma şansı bulmaya başlayan 34 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılar karşısındaki derbilerde ligde 17 maçla en fazla mücadele eden oyuncu konumunda.

Siyah-beyazlılarda belki de 17. ve son sezonunda kadro dışı kalan tecrübeli futbolcu, Galatasaray'a karşı 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.

Ayrıca Ersin Destanoğlu 6, Salih Uçan ve Milot Rashica 4'er, Rıdvan Yılmaz ile Emirhan Topçu ise 3'er defa Beşiktaş formasıyla sarı-kırmızılı ekibe karşı görev yaptı.

Galatasaray'da derbinin en deneyimlisi Barış Alper Yılmaz

Sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz, ligde 8 maçla Beşiktaş derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim.

Galatasaray'daki 5. sezonunu geçiren 25 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlılara karşı ilk derbisine 2021-2022 sezonunda çıktı. Barış Alper, ligde Beşiktaş'a karşı forma giydiği 8 maçta gol sevinci yaşayamadı.

Öte yandan Lucas Torreira 7 kez siyah-beyazlı ekibe karşı sahada yer alırken Mauro Icardi ve Abdülkerim Bardakcı 6'şar, Davinson Sanchez 5, Kaan Ayhan, Mario Lemina ve Yunus Akgün 4'er, Gabriel Sara ile Victor Osimhen ise 3'er defa bu derbide forma giydi.

Kaynak: AA

