Derbide sürpriz isimler! Dev kulüp gözlemcileri statta yer alacak

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'de haftanın maçında karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da Nef Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.Kritik derbide, Avrupa'nın dev kulüplerinin gözlemcileri de yerini alacak.
Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Kim Min Jae için Tottenham takibini sürdürüyor. Güney Koreli stoper için İngiliz kulübü scout çalışmalarını kesmediği bilinirken, futbolcunun dev derbideki performansının scoutlar tarafından takip edilmesi bekleniyor.
Bir süredir menajeriyle birlikte masada olan Aktürkoğlu Sarı-Kırmızılı kulüple yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Öte yandan, Fransız kulüpleri, Nantes, Lyon, Bordeaux ve Marsilya temsilcileri, Fenerbahçe maçında Kerem'i canlı olarak takip edecek. Alman scoutların da bu maçta yine yakın takipte olacakları öğrenildi.
Szalai için yarışan ekiplerden Atletico Madrid, Sevilla ve Chelsea'nin yetkililerinin de dev karşılaşmayı takip edeceği biliniyor.
Sarı Kırmızılılarda performansıyla en dikkat çeken isimlerden biri de Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen Berkan Kutlu oldu. Genç futbolcu kısa süre içinde Avrupa'nın birçok kulübü tarafından yakın takibe alındı. Özellikle Italyan devi Inter'in başarılı futbolcuyla ciddi şekilde ilgilendiği bilinirken, derbide gözlerin üzerinde olacağı bir diğer isim.
Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Sarı-lacivertli formayla en iyi sezonunu yaşıyor. Performansıyla birçok Avrupa ekibinin dikkatini çeken Kadığolu'nun derbi performansı da birçok scout tarafından mercek altına alınacak.
Yaz transfer döneminde Steaua Bükreş'ten 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Rumen oyuncu, her geçen gün performansını üst seviyeye çıkarıyor. Romanya Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan ancak takımla çalışmalara katılan Morutan'ın derbide hamle oyuncusu olarak saklanması bekleniyor. Birçok kulübün listesinde olan yıldız oyuncu da performansı en çok merak edilen isimlerden.
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