Derbide sürpriz isimler! Dev kulüp gözlemcileri statta yer alacak

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'de haftanın maçında karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da Nef Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.Kritik derbide, Avrupa'nın dev kulüplerinin gözlemcileri de yerini alacak.

TOTTENHAM, KIM MİN JAE'Yİ TAKİP EDECEK

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Kim Min Jae için Tottenham takibini sürdürüyor. Güney Koreli stoper için İngiliz kulübü scout çalışmalarını kesmediği bilinirken, futbolcunun dev derbideki performansının scoutlar tarafından takip edilmesi bekleniyor.

FRANSIZLAR,KEREM'İ MERCEK ALTINA ALACAK

Bir süredir menajeriyle birlikte masada olan Aktürkoğlu Sarı-Kırmızılı kulüple yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Öte yandan, Fransız kulüpleri, Nantes, Lyon, Bordeaux ve Marsilya temsilcileri, Fenerbahçe maçında Kerem'i canlı olarak takip edecek. Alman scoutların da bu maçta yine yakın takipte olacakları öğrenildi.

DEV KULÜPLER, SZALAI İÇİN NEF STADI'NDA OLACAK

Szalai için yarışan ekiplerden Atletico Madrid, Sevilla ve Chelsea'nin yetkililerinin de dev karşılaşmayı takip edeceği biliniyor.

BERKAN KUTLU, INTER'İN RADARINDA

Sarı Kırmızılılarda performansıyla en dikkat çeken isimlerden biri de Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen Berkan Kutlu oldu. Genç futbolcu kısa süre içinde Avrupa'nın birçok kulübü tarafından yakın takibe alındı. Özellikle Italyan devi Inter'in başarılı futbolcuyla ciddi şekilde ilgilendiği bilinirken, derbide gözlerin üzerinde olacağı bir diğer isim.

FERDİ KADIOĞLU DA GÖZLEMCİLERİN LİSTESİNDE

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Sarı-lacivertli formayla en iyi sezonunu yaşıyor. Performansıyla birçok Avrupa ekibinin dikkatini çeken Kadığolu'nun derbi performansı da birçok scout tarafından mercek altına alınacak.

MORUTAN'IN PERFORMANSI, AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Yaz transfer döneminde Steaua Bükreş'ten 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Rumen oyuncu, her geçen gün performansını üst seviyeye çıkarıyor. Romanya Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan ancak takımla çalışmalara katılan Morutan'ın derbide hamle oyuncusu olarak saklanması bekleniyor. Birçok kulübün listesinde olan yıldız oyuncu da performansı en çok merak edilen isimlerden.