Derbiye 23 Yeni İsim

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 23 futbolcu, takımlarıyla ilk kez forma giyecek.

20.09.2024 11:50
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Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'nin 21 Eylül Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edeceği derbide toplam 23 futbolcu, görev verilmesi halinde şu anki takımı adına ilk kez iki ekip arasında yapılacak bir müsabakada forma giyecek.

Sarı-lacivertlilerin daha öncesinde kadrosunda yer alan Mert Müldür, Rodrigo Becao, Ryan Kent, Bartuğ Elmaz ve Ertuğrul Çetin, görev verilmesi halinde derbide ilk kez oynayacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Youssef En-Nesyri, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Levent Mercan ve Cenk Tosun da teknik direktör Jose Mourinho'nun kadro tercihine göre sarı-lacivertli formayla ilk kez Galatasaray karşısına çıkacak.

Galatasaray'da ise geniş kadroda yer alan Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Efe Akman, Eyüp Aydın, Yusuf Demir ve yeni transferlerden Gabriel Sara, Elias Jelert, Roland Sallai, Ismail Jakobs, Michy Batshuayi ile Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk kez Fenerbahçe'ye rakip olacak.

Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı en fazla forma giyen isim Bright Osayi-Samuel

Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda Galatasaray derbisine en fazla çıkan oyuncu, Bright Osayi-Samuel oldu.

Sarı-lacivertlilere 2021 yılının ocak ayında transfer olan Bright Osayi-Samuel, mevcut kadroda Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a karşı en fazla forma giyen oyuncu konumunda bulunuyor. Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılılara karşı 7 müsabakaya çıktı. Bright Osayi-Samuel'i 6 maçla Serdar Aziz ve 5 maçla Mert Hakan Yandaş takip etti.

"Cimbom"da en tecrübeli Fernando Muslera

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların mevcut kadrosunda Fenerbahçe derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılara İtalya ekibi Lazio'dan 2011 yazında transfer olan Uruguaylı file bekçisi, forma giydiği 31 Fenerbahçe derbisinde 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Öte yandan Victor Nelsson 7, Berkan Kutlu da 6 maçta sarı-kırmızılı formayla Fenerbahçe karşısına çıktı.

Kaynak: AA

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