Derik Masterlerspor, Kemer\'de Şampiyon Oldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde 6 takım arasında düzenlenen futbol turnuvasında 40 yaş üstü Derik Masterlerspor Futbol Takımı, şampiyon oldu.

Takımın 25 kişilik 40 yaş üstü futbolculardan oluştuğunu belirten Derik Masterlerspor Kulübü Başkanı Mehmet Metin Tekin, "Turnuva, Antalya'nın Kemer ilçesinde, Türkiye'm Organizasyonunun destekleriyle, Diyarbakır'ın efsane oyuncusu ve Süper Lig'de oynamış Şener Özdil tarafından düzenlendi. 6 takım arasında yapılan karşılaşmaların sonunda takımımız birinci olup kupa almaya hak kazandı ve ilçemize döndük. Derik Kaymakamımız Yunus Emre Bayraklı tarafından makamında ağırlandık. Kaymakamımıza bize gösterdiği ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ederiz" dedi. - MARDİN