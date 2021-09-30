Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonu Derin Toparlak'ın tarihi başarısı

Kolombiya'nın Santa Marta kentinde düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Açık Su Dünya Şampiyonası'nda 5 bin metre su üstü yarışında dünya şampiyonu olarak paletli yüzme açık su yarışlarında Türkiye'ye tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandıran Derin Toparlak, "İstiklal Marşı okunurken hissettiklerim yorgunluğumu unutturdu." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına Derin Toparlak'ın yanı sıra antrenörü Canberk Babaoğlu, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Bakırköy Ataspor Kulübü Başkanı Murat Bülbül, Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve Bakırköy Ataspor Kulübü Kurucusu Sait Babaoğlu katıldı.

Zorlu süreçler geçirdiklerini söyleyen Derin Toparlak, "Madalya aldıktan sonra tüm gücümü harcadığım için çok yorgundum ama kürsüde İstiklal Marşı okunurken hissettiklerim yorgunluğumu unutturdu. Bu süreçte benimle bir sürü insan vardı. Federasyonumuz, sponsorumuz tüm ihtiyaçlarımızı karşıladı. En büyük destek ailemden geldi. Hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yarışları değerlendiren Derin, "Kolombiya daha önce gitmediğim bir yer, zorlu olacağını biliyorduk. Şartların zorlu olduğunu biliyorduk. Oraya giderken hedefim büyüktü. 5 bin metre benim iyi oluğum bir mesafe. Hava şartları da iyi değildi ama yarıştım ve geriden gelmeme rağmen birinci oldum. Çok sevindim. Bundan sonraki hedefim bulunduğum pozisyonu korumak ve arkamdan gelen gençlere örnek olmak." ifadelerini kullandı.

Canberk Babaoğlu: "Birlik olduğumuzda, aynı şeye inandığımızda, birbirimizi desteklediğimizde her şey mümkün"

Derin'in elde ettiği şampiyonluğun genç sporculara örnek olacağını aktaran antrenör Canberk Babaoğlu ise şunları kaydetti:

"Zor bir süreçti. Sabırla beklemek zorundasınız ve doğru şekilde çalışmak zorundasınız. En son yarışa 2 kişi gittik. 2019'da paletli yüzmenin büyüklerde ilk madalyasını aldı Derin. Bu sadece bir antrenör ve sporcuyla yapılacak bir şey değil. Ailenin, federasyonun, iş insanlarının desteğiyle olan bir şey. Bu desteği almak madalyadan daha büyük kazanç. Madalyanın yanında insanların saygısını da kazandığımızı düşünüyoruz. Bu başarıdan sonra birçok genç sporcu, hayallerine daha büyük bakabilirler. Dünya şampiyonu olmak bir hayal değil. Birlik olduğumuzda, aynı şeye inandığımızda, birbirimizi desteklediğimizde her şey mümkün. İnandık, savaştık, uğraştık ve vazgeçmedik. Güzel bir sonuç aldık, ülkemize hayırlı olsun. Su sporlarında bu başarıyı ileri götürebiliriz. Umarım birçok genç kardeşim bu başarıları daha ileri götürecek."

Bakırköy Ataspor Kulübü Kurucusu Sait Babaoğlu da 2014-2015 yılından itibaren paletli yüzmede hız kazandıklarını söyleyerek, Derin'in, antrenörü Canberk ile günde yaklaşık 18 kilometrelik mesafeyi yüzdüğünü anlattı.

Özen: "Ülkemizin son yıllardaki tesisleşmesi bu başarıları getiriyor"

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen ise şunları aktardı:

"Derin'in ailesinin özverisini her yerde anlatıyorum. Onlar inanarak, usanmadan destek verdiler. Derin bu spora geç kalmış bir yaşta başlamasına rağmen ara vermeden antrenmanlarına devam ederek hedefine ulaştı. Gerçekten örnek bir sporcu. Kulüp olarak sahip çıkmak da çok önemli. Kulübü de en iyisini vermeye çalıştı. Biz de federasyon olarak elimizden geleni yaptık. Ülkemizin son yıllardaki tesisleşmesi bu başarıları getiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Bakırköy Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Devlet bu tesisleri yapıyor, oradan başarılı sporcu çıkarmak bizim görevimiz. Derin aynı zamanda Yunanistan'da 3 sene önce büyükler Avrupa Şampiyonumuzdu. Derin'e, antrenörüne federasyon adına teşekkür ediyorum. Büyük bir emekle bu başarıya ulaştılar. "

Anne Füsun Toparlak ise "Dünya şampiyonu annesi olmak büyük gurur. Ciddi bir aile desteği vardı Derin'in etrafında. Bu yolculukta dünya şampiyonu olacak diye hedef koymuştuk. Biz inandık, bize inananlar da vardı. Herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Derin Toparlak'ın sponsoru May Optik firmasının sahibi Mehmet Yinanç da 15 ay boyunca sporcuya ve antrenörüne düzenli ödeme yapacakları bir bütçe ayırdıklarını söyledi.

Basın toplantısının sonunda Derin ve antrenörü Canberk Babaoğlu kendileri için hazırlanan şampiyonluk pastasını kesti.