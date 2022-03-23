Derya Namaz Türkiye finallerinde - Son Dakika
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Derya Namaz Türkiye finallerinde

23.03.2022 09:52
Derya Namaz Türkiye finallerinde

Yalova Altınova Belediyespor Tekvando Takımı Sporcusu Derya Namaz, Türkiye Finallerine yükselmeyi başardı.

Yalova Altınova Belediyespor Tekvando Takımı Sporcusu Derya Namaz, Türkiye Finallerine yükselmeyi başardı.

2021-2022 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyetleri kapsamında Afyonkarahisar'da düzenlenen Tekvando Gençler Şampiyonasında 55 kiloda Altınova Belediyespor Tekvando Takımı Sporcusu Derya Namaz, Türkiye finallerine katılacak.

"Tüm imkanlar seferber edildi"

Altınova Belediyespor Tekvando Takımı Antrenörü İsa Gündağ ve Türkiye Şampiyonasında finale yükselen Altınova Belediyespor Tekvando Takımı Sporcusu Derya Namaz, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı ziyaret etti. Antrenör Gündağ ve sporcusu Namaz'ı kutlayan Başkan Oral, "Gençlerimize güvenimiz tam. Onlar için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Altınova Belediye Meclisi'nin spora ve sporcuya destek verilmesi ile ilgili aldığı kararda uluslararası ve ulusal turnuvalarda dereceye giren sporculara 2 yıllığına maaş bağlanmasına karar verdik. Tüm branşlardaki gençlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Altınova Belediyespor Tekvando Hocası İsa Gündağ ve Derya Namaz da, başta Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral olmak üzere, Altınova Belediyespor Kulüp yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - YALOVA

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Türkiye, Yalova, Namaz, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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