Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kastamonuspor-Amedspor maçını canlı izlemek isteyenlere ücretsiz taşıma sağlayacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kastamonuspor- Amedspor maçını futbolseverlere canlı izletmek için kentin iki farklı noktasına dev ekran kuracağı alana ücretsiz taşıma sağlayacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 14 Nisan Pazar günü saat 15.00'te oynanacak Kastamonuspor-Amedspor maçını canlı yayında izlemek isteyen vatandaşları led ekranların kurulduğu alanlara ücretsiz taşıma kararı aldı.
Otobüs kalkış noktaları ve saatleri ise şöyle:
Kuruçeşme, Oryıl, Dağkapı, Balıkçılarbaşı ve Şehitlik'ten ikişer araç saat 12'de kalkacak. Bir araç kent meydanına bir araç ise Park Orman'a gidecek. Huzurevleri Cami Köşesi ve son duraktan iki araç 12.30'da kalkacak, sadece kent meydanına gidecek. 500 Evler son durak, Bağcılar Mahallesi ve Seyrantepe TOKİ konutları son duraktan iki araç saat 13.00'te kalkacak. Bir araç kent meydanına Bir araç Park Orman'a gidecek. Üçkuyular son duraktan ise sadece bir aracın saat 13.00'te kalkacağı belirtildi. - DİYARBAKIR
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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