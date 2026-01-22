Dev rakam! Braga\'ya transfer olan Demir Ege Tıknaz\'ın serbest kalma bedeli belli oldu

Beşiktaş Kulübü, Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz ekibi Braga'ya transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın SC Braga'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre SC Braga, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000 Euro ödeme yapacaktır. Ayrıca kulübümüzle SC Braga arasındaki transfer sözleşmesine göre 500.000 Euro şarta bağlı bonus ve futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzme 20'si ödenecektir." denildi.
Öte yandan Portekiz ekibi Braga, milli oyuncuDemir Ege Tıknaz'ın serbest kalma bedelini 40 milyon euro olarak açıkladı.
