DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), ilk mitingini 21 Mayıs'ta Gaziantep Kalealtı'nda düzenleyecek. Parti Sözcüsü İdris Şahin, partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında Gaziantep halkını mitinge davet etti.
Şahin, "Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ın dün yaptığı basın toplantısında, partimizin Gaziantep mitinginin gerçekleştirileceği meydana dair valilikçe yapılan tahsisin usulsüz değiştirilmesine yönelik eleştirilerine karşı valiliğin yaptığı açıklamayı üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın vali yapılan usulsüz işlemin mahcubiyetini yaşaması gerekirken, devlet adabı dışına çıkıp kendi ayıbını örtmek için suç duyurusu tehdidinde bulunuyor. Yazık, hem de çok yazık" dedi.
DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Gaziantep'te 21 Mayıs'ta düzenleyeceği mitingle ilgili yaptığı, "Valilik önce uygun dedi, ardından izin vermedi" sözleri sonrası Gaziantep Valiliği yazılı açıklama yaptı. Valilik, DEVA Partisi'nin Gaziantep'te düzenleyeceği mitingin yerinin değiştirildiği iddialarıyla basına yansıyan belge fotoğraflarının gerçeği yansıtmadığını, söz konusu belge için 'evrakta sahtecilik'ten suç duyurusunda bulunulacağını ifade etti.
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