DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz - Son Dakika
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DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz

12.05.2022 16:52
DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz

DEVA Partisi'nin ilk mitingini Gaziantep'te yapacağını açıklayan Genel Başkan Ali Babacan'a Gaziantep Valiliği'nden, "Suç duyurusunda bulunacağız" yanıtı gelmişti. Bu doğrultuda açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü İdris Şahin, 21 Mayıs'ta Gaziantep'te yapılacak mitinge halkı davet ederken kent valisine, "Sayın Vali, sabırsızlıkla suç duyurusunda bulunmanızı bekliyoruz." diyerek tepki gösterdi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), ilk mitingini 21 Mayıs'ta Gaziantep Kalealtı'nda düzenleyecek. Parti Sözcüsü İdris Şahin, partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında Gaziantep halkını mitinge davet etti.

"DEVA PARTİSİ'NİN NEFESİ İKTİDARIN ENSESİNDEDİR"

Ayrıca DEVA Partisi hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Gaziantep Valiliği'ne de tepki gösteren Şahin, "Değerli Gaziantep halkına seslenmek istiyorum. DEVA Partisi'nin nefesi iktidarın ensesindedir. Ne yaparlarsa yapsınlar… DEVA'nın damalarının çağlayan olup önüne koyulan her türlü barajı yıkıp aşacağını ilk olarak sizler göstereceksiniz. Sizin önünüze koyulan bu zorlukları bir bir birlikte yıkacağız. Devletin kurumlarının itibarını alaşağı edenlere en iyi yanıtı siz vereceksiniz.Hepinizi 21 Mayıs'ta, saat 16'da Kalealtı mitingimize davet ediyorum" çağrısında bulundu.

"VALİ KENDİ AYIBINI ÖRTMEK İÇİN SUÇ DUYURUSU TEHDİDİNDE BULUNUYOR"

Şahin, "Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ın dün yaptığı basın toplantısında, partimizin Gaziantep mitinginin gerçekleştirileceği meydana dair valilikçe yapılan tahsisin usulsüz değiştirilmesine yönelik eleştirilerine karşı valiliğin yaptığı açıklamayı üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın vali yapılan usulsüz işlemin mahcubiyetini yaşaması gerekirken, devlet adabı dışına çıkıp kendi ayıbını örtmek için suç duyurusu tehdidinde bulunuyor. Yazık, hem de çok yazık" dedi.

NE OLMUŞTU?

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın Gaziantep'te 21 Mayıs'ta düzenleyeceği mitingle ilgili yaptığı, "Valilik önce uygun dedi, ardından izin vermedi" sözleri sonrası Gaziantep Valiliği yazılı açıklama yaptı. Valilik, DEVA Partisi'nin Gaziantep'te düzenleyeceği mitingin yerinin değiştirildiği iddialarıyla basına yansıyan belge fotoğraflarının gerçeği yansıtmadığını, söz konusu belge için 'evrakta sahtecilik'ten suç duyurusunda bulunulacağını ifade etti.

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