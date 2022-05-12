DEVA'dan "Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasını yapan Gaziantep Valiliği'ne tepki: Sabırsızlıkla bekliyoruz - Son Dakika

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), ilk mitingini 21 Mayıs'ta Gaziantep Kalealtı'nda düzenleyecek. Parti Sözcüsü İdris Şahin, partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında Gaziantep halkını mitinge davet etti.

"DEVA PARTİSİ'NİN NEFESİ İKTİDARIN ENSESİNDEDİR"

"VALİ KENDİ AYIBINI ÖRTMEK İÇİN SUÇ DUYURUSU TEHDİDİNDE BULUNUYOR"

Ayrıca DEVA Partisi hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklayan Gaziantep Valiliği 'ne de tepki gösteren Şahin, "Değerli Gaziantep halkına seslenmek istiyorum. DEVA Partisi'nin nefesi iktidarın ensesindedir. Ne yaparlarsa yapsınlar… DEVA'nın damalarının çağlayan olup önüne koyulan her türlü barajı yıkıp aşacağını ilk olarak sizler göstereceksiniz. Sizin önünüze koyulan bu zorlukları bir bir birlikte yıkacağız. Devletin kurumlarının itibarını alaşağı edenlere en iyi yanıtı siz vereceksiniz.Hepinizi 21 Mayıs'ta, saat 16'da Kalealtı mitingimize davet ediyorum" çağrısında bulundu.

Şahin, "Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'ın dün yaptığı basın toplantısında, partimizin Gaziantep mitinginin gerçekleştirileceği meydana dair valilikçe yapılan tahsisin usulsüz değiştirilmesine yönelik eleştirilerine karşı valiliğin yaptığı açıklamayı üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın vali yapılan usulsüz işlemin mahcubiyetini yaşaması gerekirken, devlet adabı dışına çıkıp kendi ayıbını örtmek için suç duyurusu tehdidinde bulunuyor. Yazık, hem de çok yazık" dedi.