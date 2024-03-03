Develi Belediyespor, Galatasaray\'a 3-0 mağlup oldu

18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası A Grubu Maçları İstanbul'da Başlıyor

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçları yarın İstanbul'da başlayacak. Organizasyon, 4-10 Mart tarihlerinde Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek. Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Bosna Hersek, Meksika, İzlanda ve Yeni Zelanda da turnuvada yer alacak. Milli takımımızda ise Abdullah Yayılkan, Ali Nail Cömert, Amir Zihni Tınaz, Arhan Kuzey Girgin, Arif Eren Şahin, Babür Artış, Mustafa Alp Fındıkoğlu, Çağan Ege Odabaş, Efe Han Öztorun, Emin İnandı, Eray Berat Önal, Hamza Yavuz, Kaan Bahadır, Kayra Aydos, Kerem Arslanoğlu, Mehmet Ayberk Karadağ, Mustafa Koçak, Ömer Faruk Altay, Rıza Yiğit Bekmezci, Serdar Ali Gök ve Zafer Şerik yer alacak.