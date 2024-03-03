Develi Belediyespor, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Spor

Develi Belediyespor, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu

Develi Belediyespor, Galatasaray\'a 3-0 mağlup oldu

Develi Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi 22. haftasında Galatasaray'a konuk oldu ve 3-0 mağlup oldu.

03.03.2024 09:26  Güncelleme: 09:30
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Develi Belediyespor, AXA Sigorta Efeler Ligi 22. haftasında Galatasaray'a konuk oldu. Develi Belediyespor salondan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Salon: İstanbul Burhan Felek Spor Salonu

Hakemler: Erol Akbulut, Recep Karakoç

Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Burak Göngör, Oğuzhan Karasu,, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Ozan Ataseven, Çağatay Durmaz, Muzaffer Yönet

Develi Belediyespor: Kolodinsky, Yasin Aydın, Muhammed Ertuğrul, Abreu, Nikitin, Kemal Kayhan (Burak Çevik, Metin Durmuş, Abdullah Çam, Egecan Avcıl)

Setler:

25-23 (Galatasaray lehine)

25-23 (Galatasaray lehine)

25-19 (Galatasaray lehine)

Süre: 83 dakika (30, 28, 25) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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