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Develi Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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Develi Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 15. haftasında Develi Belediyespor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 25-18, 21-25, 23-25, 15-25 setlerle 3-1 mağlup etti. Maç 119 dakika sürdü.

Develi Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor\'u 3-1 yendi
14.01.2024 - 14:29,
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Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Rıfat Tatar

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Gjorgiev, Yusuf Eken, Cüneyt Dağcı, Kovac, Kuklinski, Görkem Sertel, (Fatih Yörümez, Berkun Eber Üstündağ, İsmail Koçak, İsa Karatekin, Turgut Lelik)

Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Abreu, Kolodinsky, Abdullah Çam, Muhammet Ertuğrul, Yasin Aydın (Burak Çevik, Metin Durmuş, Nikitin, Ege Can Avcıl)

Setler: 25-18, 21-25, 23-25, 15-25

Süre: 119 dakika (33, 29, 32, 25)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 15. haftasında Develi Belediyespor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Develi Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Develi Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika
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