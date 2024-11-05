Develigücü Zirveden Uzaklaşıyor

Spor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele veren Develigücü, son 3 maçından puan çıkaramayarak zirveden uzaklaştı.

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Bölgesel Amatör Lig 4. Grup takımlarından Develigücü, hedeften uzaklaştı. Ligdeki ilk 2 maçından galibiyetle ayrılarak hanesine 6 puan yazdıran kırmızı siyahlılar, sonraki haftalarda galibiyete ulaşamadı. Develigücü, İmamoğlu Belediyespor ile berabere kaldıktan sonra oynadığı Kilis Belediyespor, Araban Belediyespor ve Osmaniye Bahçespor maçlarını kaybetti. Son 3 maçından puan çıkaramayan Develigücü, 7 puanda kaldı. Grupta 9.sıraya kadar gerileyen kırmızı siyahlılar, 15 puanla zirvede bulunan Kilis Belediyespor'un 8 puan gerisinde kaldı.

Kayseri'nin diğer bir temsilcisi Yahyalıspor da, oynadığı 6 maç neticesinde topladığı 2 puanla küme düşme hattı içerisinde 14. sırada yer alıyor. - KAYSERİ