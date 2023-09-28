Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un Beşiktaş'la oynadığı erteleme maçında takım arkadaşı Mbaye Niang'la çarpışan ve devra arasında hastaneye kaldırılan Younes Belhanda, yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.
Rakibini 4-2 mağlup ettiği maçın ilk yarısında takım arkadaşı Mbaye Niang ile çarpışarak sakatlanan ve ilk yarının ardından sol gözünde hafif görme bozukluğu şikayetiyle hastaneye kaldırılan Belhandabu sabah taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Belhanda, yarın takımın antrenmanına katılacak.
7. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Belhanda, oyundan çıktı. Faslı futbolcu, baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Spor › Hastaneye kaldırılan Belhanda'nın sağlık durumu belli oldu - Son Dakika