Hastaneye kaldırılan Belhanda'nın sağlık durumu belli oldu - Son Dakika

Hastaneye kaldırılan Belhanda'nın sağlık durumu belli oldu

Hastaneye kaldırılan Belhanda\'nın sağlık durumu belli oldu
Son Güncelleme: 28.09.2023 17:48

Adana Demirspor'un Beşiktaş'la oynadığı maçta takım arkadaşı Mbaye Niang'la çarpışan ve hastaneye kaldırılan Younes Belhanda'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve bu sabah taburcu edildiği öğrenildi.

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un Beşiktaş'la oynadığı erteleme maçında takım arkadaşı Mbaye Niang'la çarpışan ve devra arasında hastaneye kaldırılan Younes Belhanda, yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.

TABURCU EDİLDİ

Rakibini 4-2 mağlup ettiği maçın ilk yarısında takım arkadaşı Mbaye Niang ile çarpışarak sakatlanan ve ilk yarının ardından sol gözünde hafif görme bozukluğu şikayetiyle hastaneye kaldırılan Belhandabu sabah taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Belhanda, yarın takımın antrenmanına katılacak.

NE OLMUŞTU?

7. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Belhanda, oyundan çıktı. Faslı futbolcu, baş dönmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Adana Demirspor, Younes Belhanda, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hastaneye kaldırılan Belhanda'nın sağlık durumu belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
20:27 Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'e 20 dakikada kabusu yaşattı
20:23 Son Dakika: İstanbul Şirinevler'de 6 katlı bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
19:41 İsmail Kartal: Osayi Samuel'in kaburgasında ezik var
19:35 MGK bildirisinde terörle mücadelede kararlık vurgusu
19:23 Son Dakika! Gezi Parkı davasında Yargıtay kararını verdi: Osman Kavala ve Can Atalay'ın da aralarında olduğu 5 sanığın cezaları onandı
19:15 Ömer Erdoğan'a 1 maçtan men ve para cezası verildi
19:03 Kemerburgaz-İstanbul Havalimanı yolunda şiddetli yağışın ardından toprak kayması meydana geldi
19:05 Sakarya'da kaybolan genç kızın cansız bedeni 4 gün sonra bulundu
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
18:39 Hindistan'da Zihinsel Engelli Müslüman Tapınaktan Yemek Çaldığı İddiasıyla Dövülerek Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2023 20:37:19. #1.13#
SON DAKİKA: Hastaneye kaldırılan Belhanda'nın sağlık durumu belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement