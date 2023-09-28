Hastaneye kaldırılan Belhanda\'nın sağlık durumu belli oldu

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un Beşiktaş'la oynadığı erteleme maçında takım arkadaşı Mbaye Niang'la çarpışan ve devra arasında hastaneye kaldırılan Younes Belhanda, yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.

TABURCU EDİLDİ

Rakibini 4-2 mağlup ettiği maçın ilk yarısında takım arkadaşı Mbaye Niang ile çarpışarak sakatlanan ve ilk yarının ardından sol gözünde hafif görme bozukluğu şikayetiyle hastaneye kaldırılan Belhandabu sabah taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Belhanda, yarın takımın antrenmanına katılacak.